به گزارش خبرنگار مهر، گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را به مناسبت «روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی» و «روز علوم انسانی اسلامی» برگزار می‌کند.

این نشست با عنوان «امکان‌سنجی ورود و توسعه علوم انسانی اسلامی در آمریکای لاتین با تأکید بر بررسی وضعیت موجود» و با حضور لوئیس البرتو ویتور، فیلسوف و الهی‌دان، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی عربی ماچادو موره در بوئنوس آیرس آرژانتین، و به دبیری حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میریوسفی، عضو هیئت علمی گروه عرفان مؤسسه، انجام خواهد شد.

نشست یادشده روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵) ساعت ۱۰ صبح به وقت آرژانتین و ساعت ۴ بعدازظهر به وقت ایران به زبان اسپانیولی و در مؤسسه مطالعات اسلامی عربی ماچادو موره بوئنوس آیرس برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک تلگرام به آدرس https://t.me/el_dialogo_interreligioso در این جلسه شرکت کنند.