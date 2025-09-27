  1. دین و اندیشه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

پیش‌نشست علوم انسانی اسلامی با محور آمریکای لاتین برگزار می‌شود

پیش‌نشست علوم انسانی اسلامی با محور آمریکای لاتین برگزار می‌شود

نشست «امکان‌سنجی توسعه علوم انسانی اسلامی در آمریکای لاتین» به زبان اسپانیولی در بوئنوس آیرس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی را به مناسبت «روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی» و «روز علوم انسانی اسلامی» برگزار می‌کند.

این نشست با عنوان «امکان‌سنجی ورود و توسعه علوم انسانی اسلامی در آمریکای لاتین با تأکید بر بررسی وضعیت موجود» و با حضور لوئیس البرتو ویتور، فیلسوف و الهی‌دان، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی عربی ماچادو موره در بوئنوس آیرس آرژانتین، و به دبیری حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میریوسفی، عضو هیئت علمی گروه عرفان مؤسسه، انجام خواهد شد.

نشست یادشده روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵) ساعت ۱۰ صبح به وقت آرژانتین و ساعت ۴ بعدازظهر به وقت ایران به زبان اسپانیولی و در مؤسسه مطالعات اسلامی عربی ماچادو موره بوئنوس آیرس برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک تلگرام به آدرس https://t.me/el_dialogo_interreligioso در این جلسه شرکت کنند.

فاطمه علی آبادی

