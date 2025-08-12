به گزارش خبرگزاری مهر،، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره) با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی را برگزار میکند.
این همایش به مناسبت روز بزرگداشت علامه محمد تقی مصباح یزدی (قدس سره) و روز علوم انسانی اسلامی برگزار خواهد شد.
محورهای همایش شامل فلسفه علوم انسانی اسلامی، اخلاق اسلامی، علوم تربیتی اسلامی، روانشناسی اسلامی، جامعهشناسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، مدیریت اسلامی و منظومه فکری و خدمات علمی علامه مصباح یزدی (ره) است.
زمان برگزاری همایش ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مهلت ارسال چکیده مقالات تا اول شهریور ۱۴۰۴ و مهلت ارسال مقاله کامل تا اول آبان ۱۴۰۴ میباشد.
دبیرخانه همایش در قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، اداره همایشها و نشستهای علمی مستقر است.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار میتوانند با شماره تلفن و فکس ۳۲۹۰۹۰۹۹-۰۲۵ تماس بگیرند.
