به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در جلسه شورای توسعه قرآنی استان کردستان با تأکید بر نقش مردم در گسترش فعالیت‌های قرآنی اظهار داشت: هر جا فعالیت‌های قرآنی مردمی‌تر بوده، توفیقات بیشتری حاصل شده است.

وی افزود: تجربه ۱۶ ساله شورای توسعه فرهنگ قرآنی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر کارهای سازمانی نتیجه مطلوب ندارد و شوراها باید نقش پشتیبان و تسهیل‌گر برای گروه‌های مردمی ایفا کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تبدیل هر مسجد به پایگاه قرآن گفت: مساجد باید محور فعالیت‌های قرآنی باشند و دارالقرآن‌ها نیز در جوار مساجد شکل بگیرند تا پیوند مردمی تقویت شود.

لزوم تهیه برش استانی اسناد ملی قرآن کریم

وی تصریح کرد: یکی از نیازهای مهم امروز، تهیه برش استانی اسناد ملی قرآن است تا سهم هر استان از برنامه‌های ملی از جمله طرح تربیت ۱۰ میلیون حافظ مشخص شود.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای طرح‌های قرآنی افزود: هیچ نهادی به تنهایی نمی‌تواند بار فعالیت‌های قرآنی را به دوش بکشد و هم‌گرایی نهادهایی چون اوقاف، ارشاد، آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی شرط موفقیت است.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان با بیان اینکه کردستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب قرآنی کشور را دارد، گفت: ریشه‌های عمیق ایمانی و فرهنگی مردم این استان نویدبخش پیشتازی کردستان در تحقق فرمان رهبر انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن است.