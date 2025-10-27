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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

تحولات وقف در گلستان؛ فرصتی برای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم

تحولات وقف در گلستان؛ فرصتی برای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم

گرگان-نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه وقف استان،گفت: احیای موقوفات و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محسن طاهری عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، با قدردانی از خدمات مجموعه اوقاف در استان گفت: در سال‌های اخیر شاهد تحولات مثبتی در حوزه وقف و مدیریت موقوفات هستیم و ظرفیت‌های این نهاد بیش از گذشته در مسیر خدمت به مردم و توسعه فرهنگی کشور قرار گرفته است.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت جایگاه وقف در نظام اسلامی افزود: وقف از سرمایه‌های عظیم فرهنگی و اقتصادی کشور است که پس از انقلاب اسلامی باید بیش از گذشته احیا و تقویت می‌شد. خوشبختانه با تلاش مدیران و کارمندان اوقاف، امروز شاهد احیای تدریجی بسیاری از موقوفات و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها هستیم.

طاهری در ادامه با تأکید بر لزوم اعتمادسازی میان مردم و نهاد وقف خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی شفاف درباره فعالیت‌ها و عملکرد اوقاف، بویژه از طریق ارتباط نزدیک‌تر با علما، روحانیون و نخبگان فرهنگی، می‌تواند اعتماد مردم را افزایش دهد و زمینه گسترش فرهنگ وقف را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت پایگاه‌های دینی گفت: بسیاری از مساجد استان نیاز به امام جماعت ثابت، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی هدفمند و مشارکت فعال مردم دارند. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جدی و همکاری نهادهای مرتبط است تا مساجد بتوانند به معنای واقعی، پایگاه ایمان و فرهنگ دینی جامعه باشند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از اقدامات اوقاف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، افزود: ورود هوشمندانه این نهاد به عرصه‌های جدید و مشارکت در رفع مشکلات مردم، مصداقی از عمل به مسئولیت اجتماعی در چارچوب ارزش‌های اسلامی است. امیدواریم این مسیر با قوت ادامه یابد و آثار و برکات آن هر روز بیشتر در جامعه دیده شود.

کد مطلب 6636372

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