به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام برومند رازیانی صبح دوشنبه در جلسه شورای توسعه قرآنی کردستان اظهار کرد: این شورا در شهرستان‌های مختلف با محوریت امام جمعه و فرمانداران شکل گرفته است و اقدامات شایسته‌ای به انجام رسیده و در استان نیز تاکنون سه شورا برگزار شده است.

وی بیان کرد: زندگی با آیه‌ها در کردستان به عنوان محور وحدت بخش شور و حال و هوای خاصی به دنبال داشت و نشان داد کردستان دارای ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی است.

مشارکت مردم در زندگی با آیه‌ها بیانگر ریشه دار بودن فرهنگ قرآنی در استان است

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: حضور بیش از ۱۸۰ هزار نفر از مردم کردستان در مسابقه زندگی با آیه‌ها نشان از علاقه و ریشه‌دار بودن فرهنگ قرآنی در استان کردستان دارد.

حجت‌الاسلام رازیانی اضافه کرد: در شهرستان‌های مختلف استقبال خوبی اعم از مسابقات قرآنی، مسابقات زندگی با آیه‌ها، اقدامات تدبر قرآنی انجام شد و فضای معنوی را ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: کردستان بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های مختلف قرآنی دارد و استقبال زیادی از سوی علما و گروه‌های مردمی و خانه‌های قرآنی از فعالیت‌های قرآنی شده است.

وی اضافه کرد: در استان کردستان ۷۴۰ خانه قرآن با حداقل امکانات فعالیت دارند و در منازل نیز محافل مختلف برگزار می‌شود.