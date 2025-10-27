خبرگزاری مهر - مجله مهر: سوای از محیط مفرح و بازی‌ها و تفریحات انجام شده در پارک‌ها، عده‌‎ای از شهروندان از فضای پارک‌ها بخاطر هوای خوب و پر از اکسیژن آن استفاده می‌کنند. به حدی که عده‌ای در انتخاب منازل خود، به این نکته دقت می‌کنند که نزدیک پارک‌ها منازل خود را انتخاب کنند تا آب و هوای بهتر و سطح اکسیژن بیشتری را مصرف کنند.

این درحالی‌ست که زیست شبانه در تهران حال و هوای خوب برخی پارک‌ها را به خطر انداخته و مشکلات زیادی را برای اهالی این مناطق به وجود آورده است.

یکی از این مناطق، پارک لاله تهران است. این شب‌ها اگر از هرکدام از اضلاع این پارک عبور کنید، اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب می‌کند، بوی دود و ذغال است. از قلیون و بلال تا جوجه و جیگر و در بعضی مناطقش بوی مواد مخدر.

درست است که شهرداری مناطق باید محل‌هایی را برای زیست شبانه مردم در نظر داشته باشد، اما پیش‌نیاز این موضوع اولاً رعایت حال اهالی آن مناطق است که هیاهو و ترددها و غذافروشی‌ها و بوی دود و … برای همسایگان این مناطق مزاحمت ایجاد نکند و ثانیاً اینکه این مناطق که قرار است محیطی مناسب برای حضور جوان‌ها و خانواده‌ها و … باشد، به «اتاق‌های سیگار» (smoking room) های بزرگ و خوش آب و هوا تبدیل نشود.