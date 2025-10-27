شماره‌ جدید ماهنامه «نمایش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، جدیدترین شماره ماهنامه‌ «نمایش» (شماره‌های ۳۰۰ و ۳۰۱) با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران و به سردبیری سید جواد روشن منتشر شد.

در سومین شماره از دوره جدید انتشار ماهنامه «نمایش» که با تغییرات گرافیکی و محتوایی همراه است مطالبی از منصور خلج، حسن پارسایی، شهرام احمدزاده، عباس اقسامی، پیمان شیخی، احسان زیورعالم، مرجان سمندری، هومن زندی‌زاده، محمدحسن خدایی، میثم احمدی، غزل کبودانی، هومن نجفیان، سعید محبی، مسعود میرطاهری، پوپک رحیمی، فاتح بادپروا، کریم خاوری، متین مرتضوی، غزل اسدی و شقایق پروین منتشر شده است.

پرونده ویژه این شماره به تکنیک‌های بازیگری اختصاص دارد و در بخش درام‌نویسی، آثار و زندگی هنری سارا رول نمایشنامه‌نویس آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین در بخش یادبود یادداشت‌هایی به مناسبت سالگرد درگذشت داود رشیدی و پری صابری منتشر شده است.

تاریخ شفاهی تئاتر ایران نیز به گفتگو با علی منتظری (بخش اول) اختصاص دارد و در بخش استان‌ها، تئاتر در استان کردستان را مورد توجه و بررسی قرار داده است.

در بخش معرفی ناشر به نشر «عنوان» می‌پردازد و در میزگرد دانشگاهی نیز بررسی جایگاه و وضعیت نشریات دانشجویی تئاتر بررسی شده است.

گفتگو با بهروز غریب‌پور و انتشار چند نقد نمایش، یادداشت و گزارش از دیگر بخش‌های منتشر شده در این شماره است.

در دوره جدید انتشار ماهنامه «نمایش» که از جمله قدیمی‌ترین نشریات تخصصی تئاتر به شمار می‌آید و طی بیش از چهار دهه منتشر شده است؛ مهدی نصیری به عنوان معاون سردبیر و مهدی دوایی به عنوان مدیر هنری، همکاری دارند.