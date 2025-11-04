بازگشت علمی گفتمان دفاع مقدس به عرصه پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «کیان ایران» از سوی مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه منتشر شد. این فصلنامه که ادامه مسیر نشریه «نگین ایران» است، پس از چند سال وقفه، با ساختار و مأموریتی تازه فعالیت خود را از سر گرفته و تمرکز خود را بر بازتولید و روزآمدسازی گفتمان دفاع مقدس در فضای علمی کشور قرار داده است.

انتشار این نشریه با هدف تعمیق مطالعات مأموریت‌محور مرکز، پاسخ علمی به پرسش‌های اساسی درباره جنگ تحمیلی و مقاومت ملت ایران، و ایجاد پیوند میان پژوهش، سیاست‌گذاری و انتقال تجربه به نسل جوان طراحی شده است.

نخستین شماره فصلنامه «کیان ایران» که شماره‌های بهار و تابستان ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد، به دلیل پرداختن به جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، با حجمی بیش از ۴۰۰ صفحه منتشر شده است.

نام جدید فصلنامه با الهام از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و در فضای پرشور مقاومت ملی انتخاب شده و نشانگر تداوم مسیر علمی و پژوهشی «نگین ایران» در قالبی نو است.

در مراسم رونمایی از این فصلنامه، فرماندهان، راویان و پژوهشگران پیشکسوت دفاع مقدس حضور داشتند. شماره نخست «کیان ایران» به موضوعاتی چون ناگفته‌ها و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، بررسی پسکاوانه فتح خرمشهر، تحلیل دلایل پیروزی یا شکست در عملیات‌های دفاع مقدس، گزارش مستند از پل صدام در مقاومت نیروهای عراقی، نقد فیلم سینمایی «صیاد» و یادنامه‌هایی از سرداران شهید غلامعلی رشید، محمد باقری و حسین سلامی اختصاص دارد.