عرب بیگی: شهرداری کاشان باید حداقل ۶۰۰ کیلووات انرژی خورشیدی نصب کند

علیرضا عرب‌بیگی در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لازم است شهرداری کاشان دقت بیشتری در ارائه گزارش‌های عملکرد و اجرای پروژه‌های شهری انجام دهد.

وی با اشاره به اهمیت سنجش واقعی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ابراز کرد: در گزارش‌های شهرداری آمارهای مثبتی ارائه شده، اما برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر باید این آمارها بر اساس شاخص‌های مشخص و قابل ارزیابی تحلیل شود. برای نمونه، شهرداری مکلف بود تا امسال دست‌کم ۶۰۰ کیلووات انرژی خورشیدی نصب کند که هنوز تحقق کامل آن در گزارش‌ها مشهود نیست.

عضو شورای اسلامی شهر کاشان تصریح کرد: برای افزایش کیفیت جلسات شورا و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی‌تر، لازم است بودجه سالانه بر پایه شاخص‌های اعلام‌شده از سوی وزارت کشور تنظیم شود تا امکان گزارش‌دهی و پایش عملکرد بر اساس همین شاخص‌ها فراهم آید. همچنین شهرداری باید در کنار اطلاع‌رسانی عملکرد خود، با تقویت فرهنگ‌سازی و تبیین حقوق شهروندی، نظرات مردم را به‌صورت مستمر دریافت کند تا زمینه همراهی بیشتر آنان در پیشبرد وظایف شهری فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت شاخص‌های خدمات عمومی و زیست‌محیطی خاطرنشان کرد: شهرداری باید گزارش دقیقی از وضعیت تفکیک زباله از مبدأ، کاهش پسماند و سایر شاخص‌های مرتبط ارائه دهد تا عملکرد واقعی این بخش مشخص شود.

عرب‌بیگی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به سگ‌های ولگرد و زباله‌گردها همچنان از دغدغه‌های اصلی مردم است و لازم است شهرداری با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات مؤثر و ماندگاری در این زمینه انجام دهد.