صنایع مفتولی سینا؛ تولیدکننده تخصصی انواع سیم و مفتول

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گاهی کافی است یک رشته‌ی ظریف فلزی را دنبال کنید تا برسید به دنیایی از دقت، تجربه و فناوری ایرانی. جایی که فلز و تخصص، هم‌صدا می‌شوند تا محصولی خلق شود که نه‌فقط در کارخانه بلکه در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و صنعتی کشور جریان دارد. این همان مسیری است که صنایع مفتولی سینا از سال ۱۳۸۵ تا امروز پیموده است.

ریشه‌ها و رسالت سینامفتول

کارخانه صنایع مفتولی سینا با مدیریت مهندس حمیدرضا ایوبی در قرچک تهران آغاز به کار کرد و به‌تدریج با توسعه‌ی خطوط تولید، کارخانه‌ی دوم خود را در استان سمنان تأسیس نمود. این توسعه تنها به معنای گسترش فیزیکی نبود؛ بلکه رشد کیفی در تمامی مراحل تولید از تأمین مواد اولیه تا کنترل نهایی محصول را شامل می‌شد. رسالت اصلی سینامفتول، تولید سیم و مفتول ایرانی با کیفیت جهانی است تا نیاز بازار داخل را تأمین و از واردات بی‌رویه جلوگیری کند.

تنوع محصولات؛ پاسخ به تمام نیازها

صنایع مفتولی سینا طیف گسترده‌ای از انواع سیم و مفتول را در قالب کلاف و شاخه تولید می‌کند. هرکدام از این محصولات ویژگی‌ها، کاربردها و بازار خاص خود را دارند:

۱. مفتول سیاه (مفتول نرم یا آنیل‌نشده)

مفتول سیاه یکی از پرکاربردترین محصولات در صنعت ساختمان است. این نوع مفتول از فولاد کم‌کربن تولید می‌شود و به‌دلیل نرمی، انعطاف بالا و قابلیت پیچش، گزینه‌ای ایده‌آل برای آرماتوربندی و بستن میلگردها به شمار می‌رود. سینامفتول با بهره‌گیری از کوره‌های کنترل‌شده، این نوع سیم را در ضخامت‌های مختلف از ۱ تا ۵ میلی‌متر تولید می‌کند تا نیاز پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک را برطرف سازد.

۲. مفتول آنیل‌شده (مفتول حرارت‌دیده)

در این فرایند، مفتول فولادی تحت حرارت قرار می‌گیرد تا ساختار کریستالی آن اصلاح شود و نرمی و دوام بالاتری پیدا کند. مفتول آنیل‌شده سینا در صنایع بسته‌بندی، نجاری، تولید توری و گالوانیزه‌کاری کاربرد گسترده‌ای دارد. این محصول به‌دلیل مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و انعطاف بالا، یکی از پرفروش‌ترین تولیدات این مجموعه محسوب می‌شود.

۳. مفتول مسوار (سیم قلع‌اندود)

مفتول مسوار ترکیبی از فلزات قلع و مس است که ظاهری براق، مقاوم و زیبا به سیم می‌بخشد. این محصول علاوه بر استفاده در صنایع تزئینی و تولید لوازم خانگی، در صنایع خودروسازی و الکترونیک نیز کاربرد دارد. سینامفتول مفتول مسوار را در دو مدل شاخه‌ای و کلافی عرضه می‌کند و فرایند آبکاری آن در واحد کنترل کیفیت مجموعه انجام می‌شود تا دوام پوشش تضمین گردد.

۴. مفتول اسیدشور

برای تولید سیم‌های تمیز و براق، سطح مفتول خام در محلول اسیدی شسته می‌شود تا اکسیدها و چربی‌ها از بین برود. مفتول اسیدشور سینا با سطحی صاف و براق، برای مصارف تولید فنر، سیم توری و قطعات صنعتی بسیار مناسب است. این محصول مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد و برای آبکاری نیز پایه‌ای ایده‌آل محسوب می‌شود.

۵. مفتول آرماتوربندی

آرماتوربندی بدون مفتول مناسب، امکان‌پذیر نیست. مفتول آرماتوربندی تولیدشده در سینامفتول به‌صورت کلاف‌های ۱۵ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود و به‌دلیل نرمی، کارگران به‌راحتی می‌توانند آن را گره بزنند و در ساخت اسکلت‌های بتنی استفاده کنند. این نوع مفتول از فولاد با درصد کربن پایین ساخته شده تا در عین استحکام، انعطاف لازم را داشته باشد.

۶. مفتول آجدار

در پروژه‌های صنعتی که نیاز به چسبندگی بیشتر میان مفتول و بتن وجود دارد، از مفتول آجدار استفاده می‌شود. مفتول آجدار سینامفتول دارای سطحی برجسته و یکنواخت است که اصطکاک را افزایش داده و باعث بهبود استحکام سازه می‌شود. این محصول در صنایع ساختمانی، کشاورزی و خودروسازی کاربرد دارد.

فناوری و کنترل کیفیت

تمامی محصولات سینامفتول در محیطی صنعتی و با استفاده از دستگاه‌های تمام‌اتوماتیک تولید می‌شوند. هر دسته از تولیدات پیش از بسته‌بندی، از نظر مقاومت کششی، قطر، صافی سطح و یکنواختی پوشش بررسی می‌شوند. واحد کنترل کیفیت مجموعه یکی از مجهزترین بخش‌های کارخانه است که بر اساس استانداردهای ISO و ملی ایران فعالیت می‌کند.

خرید مستقیم و فروش اینترنتی

سینامفتول علاوه بر فعالیت کارخانه‌ای، از طریق سایت رسمی خود امکان خرید و مشاهده قیمت مفتول را برای مشتریان سراسر کشور فراهم کرده است. در این بخش، کاربران می‌توانند ویژگی‌های فنی هر محصول را مشاهده، سفارش عمده ثبت و از مشاوره رایگان کارشناسان استفاده کنند.

خدمات پس از فروش، ارسال سریع، امکان استعلام لحظه‌ای قیمت‌ها و پشتیبانی تلفنی از طریق صفحه تماس با ما سینامفتول، تجربه‌ای مطمئن از خرید مستقیم از کارخانه را برای مشتریان فراهم کرده است.

چرا سینامفتول؟

بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی تخصصی در تولید انواع سیم و مفتول

تنوع بالای محصولات در ضخامت‌ها و کاربردهای مختلف

کنترل کیفی دقیق در تمام مراحل تولید

قیمت منصفانه و حذف واسطه‌ها

خدمات آنلاین و پشتیبانی سریع

جمع‌بندی نهایی

وقتی صحبت از کیفیت، دوام و قیمت منصفانه در حوزه‌ی مفتول و سیم به میان می‌آید، نام صنایع مفتولی سینا به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در ایران می‌درخشد. این برند ایرانی با تمرکز بر نوآوری و رضایت مشتری، نه‌تنها نیاز بازار داخلی را تأمین کرده بلکه با استانداردهای جهانی نیز هم‌تراز شده است. اگر به دنبال همکاری با مجموعه‌ای هستید که هم کیفیت و هم تعهد را به شما ارائه دهد، پاسخ روشن است: سینامفتول.

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