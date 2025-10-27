معاون فرماندار گناوه: مصوبات کارگروه پسماند اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی صبح دوشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گناوه اظهار کرد: مسائلی که در کارگروه مطرح می‌شود، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سلامت و امنیت شهروندان ارتباط دارد و همه اعضای آن باید به نحو احسن پیگیری و در اجرای آن به موقع عمل کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: اقدامات خوبی برای ساماندهی سایت پسماند توسط شهرداری صورت گرفته است که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود.

وی گفت: تخلیه نخاله‌های ساختمانی در محدوده و حریم شهر ممنوع است و در صورت مشاهده باید برخورد قانونی صورت گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود: با توجه به اقدامات شهرداری گناوه، مکانی برای تخلیه نخاله‌ها در جوار سایت پسماند پیش بینی شده است.

وی از شهرداری خواست تا جهت معرفی مکان موردنظر به مردم، اطلاع رسانی مناسب انجام دهد.

خلیفه لیراوی گفت: پاکسازی حاشیه خور بر اساس یک برنامه ریزی مشخص، توسط دستگاه متولی با هماهنگی دبیر کارگروه پسماند اداره حفاظت محیط زیست، بدون موازی کاری پیگیری و انجام شود.