ارتباط خواب مداوم با کاهش خطر چاقی در پسران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد: این مطالعه که شامل ۶۳۸ کودک از سه گروه قومی اصلی سنگاپور بود، داده‌های خواب گزارش شده توسط فرد مراقب کودک و خواندن دستگاه ردیاب فعالیت را با اسکن‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) برای ارزیابی چربی شکم ترکیب کرد.

یافته‌ها نشان داد پسرانی که مدت زمان خواب توصیه شده را رعایت کردند، چربی کمتری در تمام نواحی اندازه گیری شده داشتند، از جمله چربی زیر پوست و چربی اطراف اندام‌های داخلی. آنها همچنین سطوح پایین‌تری از نشانگر التهاب را در خون نشان دادند که با التهاب مزمن و خطر بیماری قلبی مرتبط است.

ارتباط مشابه اما ضعیف‌تری در میان دختران یافت شد که نشان‌دهنده تفاوت‌های بیولوژیکی یا رفتاری در نحوه تأثیر خواب بر ذخیره چربی است.

این مطالعه اشاره کرد که چربی شکم، به ویژه چربی اطراف اندام‌های داخلی، با بیماری‌های متابولیک مانند دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط نزدیکی دارد.

محققان همچنین مشاهده کردند که بسیاری از کودکان در سن مدرسه تلاش کردند تا خواب ناکافی در طول هفته را با خواب طولانی‌تر در تعطیلات آخر هفته جبران کنند. با این حال، رعایت توصیه‌های خواب فقط در آخر هفته‌ها خطر چاقی یا سطح چربی شکم را کاهش نداد.

«شیرانگ کای»، نویسنده ارشد این مطالعه گفت: «این یافته پیامدهای مهمی برای والدین، مدارس و سیاست گذاران دارد؛ چراکه نشان می‌دهد که عادات خواب ثابت در طول هفته چیزی است که برای محافظت از سلامت متابولیک کودکان مهم است، نه فقط جبران خواب ناکافی کودکان در آخر هفته‌ها.»