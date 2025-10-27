به گزارش خبرنگار مهر، لیگ‌های مسابقه ربات‌های جنگجوی المپیک فناوری در ۳ بخش ربات جنگجوی سبک وزن، سنگین وزن و سبک وزن برگزار می‌شود که در نوبت صبح امروز ۵ آبان ماه مسابقات سبک وزن، نوبت عصر امروز مسابقات ربات‌های سنگین وزن و فردا ۶ آبان مسابقات ربات‌های جنگجو در بهش دانش آموزی برگزار می‌شود.

در مسابقات ربات‌های جنگجو سبک وزن، تیم‌های «دیاکو» و «دانشگاه علم و صنعت»، «بی‌دندون» و «فرشته‌های دانش»، «USN» و «گلومک سازه نصر»، «Espad» و «Robomen»، «فایتر علم و فن» و «آریان قدس»، «Pershia» و «آرش»، «دراگون» و «Hunter»، و همچنین «Black Tornado» و «فاوا مس شهر بابک» در برابر یکدیگر به میدان می‌روند.

محمدرضا فلاح دبیر رقابت‌های ربات‌های جنگجو، درباره جزئیات برگزاری این مسابقات اظهار کرد:

در روز نخست شاهد رقابت ربات‌های سبک‌وزن هستیم که تا فردا ظهر این مسابقات ادامه خواهد داشت. مسابقات در قالب نبردهای چهاردقیقه‌ای و به‌صورت دوحذفی برگزار می‌شود. به‌طور میانگین هر تیم شامل هشت نفر است که دو نفر از اعضا در کنار زمین وظیفه هدایت ربات را بر عهده دارند.

وی افزود: در روز دوم، رقابت میان ربات‌های دانش‌آموزی با حضور ۲۳ تیم برگزار خواهد شد و تا پایان روز سوم ادامه دارد. در سومین روز نیز لیگ ربات‌های سنگین‌وزن به برنامه افزوده می‌شود و در روز چهارم، مرحله نیمه‌نهایی و فینال هر سه لیگ برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف ترویج خلاقیت، مهارت‌های مهندسی و توسعه فناوری‌های نوین رباتیک در کشور برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش توان علمی و فناورانه تیم‌های ایرانی به‌شمار می‌رود.

