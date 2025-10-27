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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

وقتی فولاد و هوش به نبرد می‌روند؛ رقابت ربات‌های جنگجو

وقتی فولاد و هوش به نبرد می‌روند؛ رقابت ربات‌های جنگجو

همزمان با آغاز مرحله نهایی مسابقات المپیک فناوری، رقابت‌های ربات‌های جنگجوی در بخش سبک‌وزن در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ‌های مسابقه ربات‌های جنگجوی المپیک فناوری در ۳ بخش ربات جنگجوی سبک وزن، سنگین وزن و سبک وزن برگزار می‌شود که در نوبت صبح امروز ۵ آبان ماه مسابقات سبک وزن، نوبت عصر امروز مسابقات ربات‌های سنگین وزن و فردا ۶ آبان مسابقات ربات‌های جنگجو در بهش دانش آموزی برگزار می‌شود.

در مسابقات ربات‌های جنگجو سبک وزن، تیم‌های «دیاکو» و «دانشگاه علم و صنعت»، «بی‌دندون» و «فرشته‌های دانش»، «USN» و «گلومک سازه نصر»، «Espad» و «Robomen»، «فایتر علم و فن» و «آریان قدس»، «Pershia» و «آرش»، «دراگون» و «Hunter»، و همچنین «Black Tornado» و «فاوا مس شهر بابک» در برابر یکدیگر به میدان می‌روند.

محمدرضا فلاح دبیر رقابت‌های ربات‌های جنگجو، درباره جزئیات برگزاری این مسابقات اظهار کرد:
در روز نخست شاهد رقابت ربات‌های سبک‌وزن هستیم که تا فردا ظهر این مسابقات ادامه خواهد داشت. مسابقات در قالب نبردهای چهاردقیقه‌ای و به‌صورت دوحذفی برگزار می‌شود. به‌طور میانگین هر تیم شامل هشت نفر است که دو نفر از اعضا در کنار زمین وظیفه هدایت ربات را بر عهده دارند.

وی افزود: در روز دوم، رقابت میان ربات‌های دانش‌آموزی با حضور ۲۳ تیم برگزار خواهد شد و تا پایان روز سوم ادامه دارد. در سومین روز نیز لیگ ربات‌های سنگین‌وزن به برنامه افزوده می‌شود و در روز چهارم، مرحله نیمه‌نهایی و فینال هر سه لیگ برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف ترویج خلاقیت، مهارت‌های مهندسی و توسعه فناوری‌های نوین رباتیک در کشور برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش توان علمی و فناورانه تیم‌های ایرانی به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 6636164
مهتاب چابوک

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