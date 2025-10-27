گردآوری هزار و ۸۰۰ اثر در موضوع زندگی و شخصیت حضرت زینب (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین میرحسینی، با اعلام انتشار نخستین کتابشناسی جامع حضرت زینب کبری (س)، اظهار کرد: این کتابشناسی از سوی واحد پژوهش و تحقیقات معاونت رسانه‌ای مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث (آمدیا) و با پژوهش حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی مشهدی گردآوری و تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در این مجموعه بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ اثر در موضوع زندگی و شخصیت حضرت زینب (س) معرفی شده، افزود: آثار گردآوری‌شده در قالب زبان‌های فارسی، عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، روسی، بنگالی، ایتالیایی، کردی و دیگر زبان‌ها قابل بررسی است.

میرحسینی در تشریح ساختار این کتابشناسی گفت: در مجموع ۱۳۱۰ عنوان کتاب در این پژوهش شناسایی و ثبت شده که از این تعداد، ۱۱۰۵ عنوان تألیف مستقل و ۲۰۵ عنوان کتاب غیراستقلالی هستند و همچنین این اثر شامل ۴۰۹ مقاله علمی، ۷۲ پایان‌نامه دانشگاهی و ۹ نرم‌افزار تخصصی در موضوع حضرت زینب (س) است.

مدیر خانه هنر و رسانه «آمدیا»، ضرورت تولید این کتابشناسی را پاسخگویی به نیاز پژوهشگران دانست و تصریح کرد: کتابشناسی، مقدمه‌ای ضروری برای هر تحقیق علمی بوده و بدون آن هیچ پژوهش جدی و ساختاریافته‌ای به سامان کامل نمی‌رسد. آگاهی از گستره آثار مکتوب، پژوهشگر را از تکرار جلوگیری کرده و او را به کشف خلأ‌ها و راه‌های نو در پژوهش هدایت می‌کند.

وی افزود: هدف از انتشار این کتابشناسی، فراهم آوردن زمینه‌ای علمی برای تدوین دانشنامه جامع حضرت زینب کبری (س) و ایجاد مرجعی مطمئن برای محققان، نویسندگان و پژوهشگران حوزه معارف اهل‌بیت (ع) است.

میرحسینی با اشاره به جامعیت این اثر، بیان کرد: در کنار کتاب‌های چاپی موجود، نسخه‌های خطی و سنگی مربوط به حضرت زینب (س) نیز در این مجموعه ثبت شده تا زمینه احیا و چاپ این آثار در آینده فراهم شود و مسیر پژوهشگران برای شناخت ابعاد شخصیتی عقیله بنی‌هاشم هموار گردد.

وی انتشار این کتابشناسی را اقدامی ارزشمند و کم‌نظیر در ادبیات زینبی دانست و خاطرنشان کرد: امید است این گنجینۀ پژوهشی با کاربست دقیق و بهره‌گیری عالمانه توسط اهل قلم، به الگویی در مسیر تولید دانش دینی و گامی در اعتلای مطالعات زینبی در عرصه ملی و فراملی تبدیل شود.