به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارع‌زاده، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان «بیتا» مخفف «بانوان یزدی توانمند امروز»، این رویداد را یکی از برنامه‌های شاخص شهر یزد در تقویت حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی دانست.

وی با بیان اینکه جشنواره بیتا از سال ۱۴۰۰ با هدف حمایت از خودباوری و مهارت‌آموزی بانوان یزدی آغاز شد، گفت: در نخستین دوره‌ها تمرکز اصلی ما بر ایجاد فضاهای آموزشی و معرفی ظرفیت‌های بانوان بود، اما با استقبال چشمگیر جامعه زنان، این جشنواره به بستری پایدار برای کارآفرینی، شادابی اجتماعی و ترویج سبک زندگی پویا میان بانوان تبدیل شده است.

زارع‌زاده با اشاره به پیشینه این جشنواره افزود: در دومین دوره که در آذر ۱۴۰۱ برگزار شد، بیش از ۸۰ غرفه مشاغل خانگی و صنایع دستی فعالیت داشتند و هزاران نفر از بانوان در برنامه‌ها شرکت کردند. جشنواره‌های بعدی نیز هر سال گسترده‌تر شد.

به گفته وی، استقبال از این جشنواره سبب شد بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی بانوان یزدی تقویت شود و برخی از آن‌ها بتوانند مسیر حرفه‌ای خود را از همین فضا آغاز کنند.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری یزد با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری هفتمین دوره اعلام کرد: به مناسبت میلاد حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها)، هفتمین جشنواره بیتا از ۵ تا ۷ آبان ۱۴۰۴ در حسینیه بزرگ نعیم‌آباد، واقع در خیابان شهدای منطقه آبشاهی، برگزار می‌شود. آئین افتتاحیه نیز شامگاه جمعه ۲۷ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ با حضور مسئولان و بانوان فعال شهر یزد برگزار خواهد شد.

وی اهداف اصلی این رویداد را در سه محور فردی، اجتماعی و اقتصادی تشریح کرد و افزود: توانمندسازی بانوان در ابعاد فردی از طریق آموزش مهارت‌های زندگی، در بعد اجتماعی با تقویت تعامل و هم‌افزایی، و در بعد اقتصادی با حمایت از مشاغل خانگی از اهداف محوری این جشنواره است.

زارع‌زاده از تنوع برنامه‌های امسال سخن گفت و توضیح داد: در این دوره بخش‌هایی چون قاب فیروزه‌ای، نمایشگاه هنری و فرهنگی با الهام از هویت یزدی، زیارت مجازی، کارگاه‌های رایگان هوش مالی، دیوار آزاد بانوان، چالش‌های ورزشی، بازی‌های رومیزی، و نمایشگاه مشاغل خانگی برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌های مفرحی همچون ابربازی‌ها و جنگ‌های شادی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است تا فضایی سرشار از نشاط و آموزش فراهم شود.

زارع‌زاده با تأکید بر نقش فرهنگی یزد در جهان خاطرنشان کرد: یزد به عنوان شهر جهانی میراث فرهنگی، امروز بیش از هر زمان نیازمند حرکت‌های فرهنگی نوآورانه است. جشنواره بیتا در واقع پلی میان سنت و مدرنیته است؛ جایی که اصالت فرهنگی بانوان یزدی با مهارت‌های نوین توانمندسازی پیوند می‌خورد.

وی افزود: این جشنواره تنها یک برنامه فصلی نیست، بلکه نشانه‌ای از تداوم حضور الهام‌بخش بانوان در جامعه یزد است. همان‌گونه که حضرت زینب (س) نماد صبر، ایمان و اثرگذاری اجتماعی بود، بانوان یزدی نیز امروز با خلاقیت و پشتکار، نقش مهمی در پیشبرد جامعه ایفا می‌کنند.

زارع‌زاده در پایان از بانوان یزدی برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت کرد و گفت: از همه بانوان فرهیخته، کارآفرین و علاقه‌مند دعوت می‌کنم در جشنواره بیتا شرکت کنند تا با هم تصویری روشن‌تر از توانمندی و نشاط زنان یزدی ترسیم کنیم. این جشنواره فرصتی است برای یادگیری، ارتباط، خلاقیت و هم‌دلی خلق شود.