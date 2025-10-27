پایان ۱۷ سال انتظار پروژه ماهیرود-فراه؛ نگاه ویژه دولت به زیرساخت ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای توسعه صادرات در خراسان جنوبی بیان کرد: دولت چهاردهم با نگاه ویژه به شرق کشور، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در اولویت قرار داده است.

وی با بیان اینکه مسیرهای ارتباطی ریلی، هوایی و جاده‌ای از زیرساخت‌های اساسی در حوزه صادرات است، افزود: اتصال خط ریلی چابهار – زاهدان – بیرجند – مشهد و ادامه آن به مرز ماهیرود به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

هاشمی با بیان اینکه ظرفیت حمل‌ونقل زمینی از مرز ماهیرود فرصت بسیار خوبی برای توسعه صادرات و واردات فراهم کرده است، گفت: پروژه فرامرزی ماهیرود – فراه که حدود ۱۷ سال متوقف مانده بود، خوشبختانه عملیات اجرایی آن در این دولت آغاز شده و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این پروژه از اولویت‌های اصلی و حیاتی در خراسان جنوبی است و امیدواریم در صورت تأمین منابع مالی، در ابتدای سال آینده شاهد بهره‌برداری از بخش نخست آن باشیم.

وی با بیان اینکه با توسعه ریلی، قطعاً شاهد رشد چشمگیری در حوزه صادرات و واردات خواهیم بود، افزود: نگاه ما یک‌جانبه نیست و همان‌طور که کالاهای ایرانی به افغانستان صادر می‌شود، تلاش داریم نیازهای وارداتی کشور نیز از این مسیر تأمین شود.