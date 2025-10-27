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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

اقدام شهرداری منطقه ۱۹ مانع زمین‌خواری هزار مترمربعی شد

اقدام شهرداری منطقه ۱۹ مانع زمین‌خواری هزار مترمربعی شد

شهردار منطقه ۱۹ تهران اعلام کرد: با همکاری نهادهای مسئول، از زمین‌خواری هزار مترمربعی در خیابان دولتخواه جلوگیری و سند ملک به نام شهرداری تهران ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگرپور شهردار منطقه ۱۹ تهران بیان داشت: بر اساس اخبار واصله و گزارش‌های مردمی مبنی بر سندسازی و تصرف غیرقانونی ملکی به مساحت بیش از هزار مترمربع، اقدامات فوری برای حفظ حقوق شهرداری آغاز شد.

شهردار افزود: در راستای اجرای تکالیف ابلاغی به اداره املاک و با همکاری اداره ثبت اسناد و کارشناسان متخصص، پلاک ثبتی ملک مورد نظر در خیابان دولتخواه شناسایی و پس از بررسی‌های دقیق، سند مالکیت این ملک به نام شهرداری تهران صادر شد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره املاک، تأکید کرد: شناسایی و اخذ اسناد مالکیت کاداستری و صیانت از املاک شهرداری با جدیت در حال پیگیری است و این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری منطقه ۱۹ دنبال می‌شود.

کد مطلب 6636187

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