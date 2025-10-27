۵۵ تن سنگ سلیستین قاچاق در توقیف پلیس شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در بازدید از کلانتری ۱۴ رویان شهرستان شاهرود و در جمع خبرنگاران از کشف یک محموله سنگ معدنی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری رویان در بخش مرکزی شهرستان شاهرود با اشرافیت و پایش اطلاعاتی خود، سه دستگاه کامیون را در یکی از محورهای فرعی شهرستان شاهرود متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود همچنین ادامه داد: تیم عملیاتی پلیس شاهرود در بررسی قانونی از این وسایل نقلیه، ۵۵ تن سنگ سلستین قاچاق کشف و ضبط کرد.

شائینی ارزش ریالی سنگ‌های مکشوفه را برابر نظر کارشناسان امر نزدیک به ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته سه دستگاه خودروی سنگین در این راستا توقیف و متخلفان به مرجع قضائی معرفی شدند.