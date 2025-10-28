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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

توقیف ۴۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گنبدکاووس

توقیف ۴۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گنبدکاووس

گرگان-فرمانده انتظامی شهرستان گنبدکاووس از توقیف ۴۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور و با هدف برخورد با هنجار شکنان در سطح شهرستان با تمامی امکانات و حضور کارکنان انتظامی به اجرا گذاشته شد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در قالب چندین تیم عملیاتی و تجهیزات در سطح شهرستان اجرا شد و در این راستا تعداد ۲۵ دستگاه موتورسیکلت و ۱۷ خودرو متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

صادقی به عزم جدی پلیس در رصد خودروهای متخلف و حادثه ساز در سطح معابر شهرستان با استفاده از تمامی امکانات و تجهیزات و همچنین تقویت و گسترش گشت‌های محسوس و نامحسوس در شهرستان افزود: به طور قطع تخلفات خودروهای متخلف از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.

کد مطلب 6637641

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