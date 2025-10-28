توقیف ۴۲ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور و با هدف برخورد با هنجار شکنان در سطح شهرستان با تمامی امکانات و حضور کارکنان انتظامی به اجرا گذاشته شد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح در قالب چندین تیم عملیاتی و تجهیزات در سطح شهرستان اجرا شد و در این راستا تعداد ۲۵ دستگاه موتورسیکلت و ۱۷ خودرو متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

صادقی به عزم جدی پلیس در رصد خودروهای متخلف و حادثه ساز در سطح معابر شهرستان با استفاده از تمامی امکانات و تجهیزات و همچنین تقویت و گسترش گشت‌های محسوس و نامحسوس در شهرستان افزود: به طور قطع تخلفات خودروهای متخلف از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.