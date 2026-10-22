کشف ۵۰ تن سنگ سلستین در شاهرود؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح چهارشنبه در بازدید کلانتری ۱۲ بسیج شاهرود به کشف سنگ سلستین قاچاق اشاره کرد و افزود: در پی تردد کامیون حاوی این سنگ قاچاق موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از وجود ۶۰ تن سنگ سلستین قاچاق فاقد مجوز قانونی حمل در این کامیون به ارزش پنج میلیارد ریال بوده است.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو متهم پرونده خبر داد و در توضیح یادآور شد: برای متهمان پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شاهرود ارجاع داده شدند.

شائینی اضافه کرد: پلیس با بهره‌گیری از تمامی توان عملیاتی و نظارتی خود با هرگونه قاچاق که باعث تضییع حقوق بیت‌المال و آسیب به منابع ملی شود قاطعانه برخورد خواهد کرد.