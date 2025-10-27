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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

محمدعباسی: هشدار خودمراقبتی برای شهروندان سرخسی صادر شد

محمدعباسی: هشدار خودمراقبتی برای شهروندان سرخسی صادر شد

مشهد- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرخس گفت: به‌دنبال شدت فزاینده آلاینده‌های گرد و غبار محیط زیست هشدار خود مراقبتی برای شهروندان سرخسی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محمدعباسی اظهار کرد: به‌دنبال شدت فزاینده آلاینده‌های گرد و غبار در شهرستان و صدور هشدار هواشناسی توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سرخس بیان کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

وی تاکید کرد: شهروندان باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

محمدعباسی عنوان کرد: کیفیت هوای شهر سرخس، امروز در پنجمین روز آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شرایط «ناسالم» قرار دارد.

کد مطلب 6636309

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