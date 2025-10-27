پرستاران گناوه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر دوشنبه در حاشیه این آئین، با تبریک میلاد خجسته حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاری از مشاغل مقدس و انسانی است که تقدس آن در کمک به بیماران و نجات جان انسان‌هایی نهفته است که نیاز به یاری دارند.

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: پرستاران در مسیر خدمت به مردم، همه سختی‌ها را به جان می‌خرند تا موجب آرامش، امنیت و سلامت جامعه شوند.

وی با اشاره به نامگذاری روز پرستار به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) بیان کرد: این نامگذاری افتخاری بزرگ و فرصتی مغتنم برای قدردانی از این فرشتگان نجات است.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به ویژه شهدای سلامت گفت: بسیاری از پزشکان، متخصصان و پرستاران کشور در عرصه‌های مختلف از دوران دفاع مقدس، تا روزهای سخت مقابله با کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جان خود را در راه خدمت به مردم فدا کردند.

وی خاطرنشان کرد: روز پرستار فرصت ارزشمندی برای تقدیر از تلاش‌ها و فداکاری‌های قشر خدوم و ایثارگر حوزه سلامت است، اگرچه همه ما در طول سال مدیون خدمات شبانه‌روزی آنان هستیم، اما این روز یادآور جایگاه رفیع و ارزشمند پرستاران در جامعه است.

فرماندار شهرستان گناوه در این مراسم با تبریک روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س)، گفت: پرستاران نماد ایثار، صبر و خدمت صادقانه هستند و بخش بزرگی از آرامش بیماران مرهون تلاش شبانه‌روزی این قشر شریف است.

دانیال اسفندیاری بیان کرد: پرستاران سرمایه‌های ارزشمند نظام سلامت هستند که با صبر، تعهد و وجدان کاری، در سخت‌ترین شرایط به بیماران آرامش و امید می‌بخشند.

وی افزود: هم‌زمانی روز پرستار با سالروز ولادت خجسته حضرت زینب کبری (س)؛ اسوه صبر، شجاعت و ایثار، فرصت ارزشمندی است تا از تلاش‌های بی‌وقفه و بی‌ادعای جامعه پرستاری کشور به‌ویژه پرستاران این شهرستان صمیمانه قدردانی شود.

این مراسم در بیمارستان‌های امیرالمومنین (ع) و سوانح و سوختگی گناوه برگزار شد.