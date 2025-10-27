به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب دوشنبه در سمینار علمی-آموزشی بازگشت «ورزشکاران آسیب دیده» در محل فرهنگسرای خورشید تابان گرمسار با بیان اینکه هم اکنون تعداد ورزشکاران بیمه شده شهرستان حدود چهار هزار نفر است، ابراز داشت: می‌بایست با توسعه زیرساخت‌ها ورزشکاران بیشتری را جذب کرد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش بیمه شدگان ورزشی گرمسار تا ۱۰ هزار نفر هدف گذاری شده است، افزود: این در صورتی محقق می‌شود که در سایر ورزش‌های دیگر نیز امکانات لازم فراهم شود.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه ایجاد زیرساخت‌ها در ورزش از جمله اولویت‌های مهم پیرامون حوزه جوانان است، ابراز داشت: موتورسواری، کشتی و والیبال از جمله ورزش‌هایی که می‌بایست زمینه رشد آن فراهم شود.

همتی با بیان اینکه گرایش جوانان به سمت ورزش باعث دور بودن آنها از آسیب‌های اجتماعی می‌شود، تصریح کرد: هر چه در حوزه ورزش سرمایه گذاری شود در واقع قدم مثبت در راستای داشتن جامعه پاک و ایمن برداشتیم.

وی ورزشکاران، مربیان و فعالان اجتماعی را سرمایه‌های ارزشمند شهرستان گرمسار برشمرد و افزود: حفظ سلامت، تلاش و استمرار در مسیر ورزش راهی که در گرمسار پیگری می‌شود.