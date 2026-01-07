افتتاح مرکز رشد در گرمسار؛ گامی به سوی خودکفایی و سودآوری جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد و خلاقیت و نوآوری وابسته به سپاه در محل دانشگاه آزاد گرمسار، اظهار داشت: هدف راه اندازی این مرکز حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه است.
وی با اشاره به اینکه این گونه مراکز بستری را برای رشد و تجاری سازی یک طرح فراهم میآورد، افزود: وجود این مراکز نشانه مسیر رو به رشد ایران است.
فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه ایران در عرصههای علمی پیشرفتهای قابل توجه داشته است، ابراز داشت: امروز دستاوردهای جوانان سودآوری و خودکفایی داخلی را برای کشور به همراه آورده است.
همتی با تاکید بر اینکه جوانان گرمسار با انگیزه و دانش باعث تولید، رشد و توسعه شهرستان و جلوگیری از خروج ارز و خودکفایی شدند، تصریح کرد: جوان امروز از وجود این مراکز تبدیل به افراد مولد و اثر گذار میشوند.
وی افزود: افتخار اصلی این نظام نیز همین تکیه بر همین سرمایههای اجتماعی یعنی جوانان خلاق و توانمند است که قدر دان تلاش علمی و جهادی آنها در شهرستان خواهیم بود.
