فرماندار گرمسار بر ارتقای کیفیت مدیریت بحران ادارات تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح پنجشنبه در جلسه آسیب شناسی دستگاه‌های اجرایی گرمسار در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی به میزبانی فرمانداری گرمسار، ابراز داشت: آمادگی کامل ستاد بحران شهرستان در مواقع حساس امری ضروری است.

وی افزود: عملکرد فرمانداری و دستگاه‌های همراه شهرستان گرمسار در جنگ ۱۲ روزه نمونه‌ای از هم‌افزایی، هماهنگی و مدیریت میدانی شرایط خاص را در منصه ظهور گذاشت.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه در تحلیل آسیب شناسی دقیق می‌بایست برای ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی در آینده استفاده شود، ابراز داشت: این جلسات همچنین فرصت خوبی برای بیان تجربیات دستگاه‌های اجرایی گرمسار است.

همتی در ادامه تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها ارائه پیشنهادهایی برای تقویت فرآیند تصمیم‌گیری، بهبود ارتباطات بین بخشی، ارتقا سطح آمادگی ادارات و حفظ انسجام مدیریتی در شهرستان گرمسار است.

وی خواستار تدوین برنامه‌ای مدون برای آمادگی بیشتر در مقابله با شرایط مشابه در آینده شد و افزود: نتیجه این اقدامات منتهی به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد شد.