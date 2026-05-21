۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

بانک اطلاعات جامع پیشکسوتان ورزشی گرمسار ایجاد شود

گرمسار- فرماندار گرمسار به لزوم بهره گیری از تجربه پیشکسوتان و ترویج فرهنگ قدردانی تاکید کرد و گفت: بانک اطلاعات جامع پیشکسوتان ورزشی در گرمسار ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر پنجشنبه در دیدار جمعی از موثرترین ورزشی شهر گرمسار به میزبانی دفتر خود پیشکسوتان را سرمایه ارزشمند یک جامعه برشمرد و ادامه داد: تکریم این افراد الهام بخش و معرف الگو به نسل آینده است.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان در رشته های ورزشی مختلف پیشکسوتان شاخص دارد که بعضاً معرفی نشدند، توضیح داد: تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از این پیشکسوتان ورزشی یک ضرورت برای گرمسار است.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه این پیشکسوتان در میادین مختلف ورزشی برای شهرستان افتخار آفرینی کردند، اضافه کرد: جمع آوری و آرشیو مستندات، تصاویر و سوابق قهرمانان و داوران قدیمی اقدام ارزشمند برای حفظ تاریخ شفاهی ورزشی گرمسار است.

همتی به تشکیل کمیته پیشکسوتان ورزشی گرمسار اشاره داشت و افزود: اعضای این کمیته متشکل از بالغ بر ۱۰ نفر از چهره های باتجربه و فعال ورزشی هستند که استفاده از ظرفیت فکری آن‌ها یک ضرورت است.

وی با تاکید به اینکه می بایست از تجربیات این بزرگان ورزشی بهره گرفته شود، اضافه کرد: انتظار می‌رود با شرح وظایف دقیق و ارائه برنامه‌های عملیاتی شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان باشیم.

