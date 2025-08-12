تأکید فرماندار گرمسار بر نقش محوری ورزش در سلامت و نشاط اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب سه شنبه در جلسه شورای ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان به میزبانی فرمانداری گرمسار با بیان اینکه ورزش در ارتقا سلامت و نشاط اجتماعی نقش محوری را ایفا می‌کند، ابراز داشت: برای داشتن جامعه سالم می‌بایست به سمت سوق دادن جوانان به روی سکه ورزش خیز برداشت.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مرتبط با جوانان باید مورد حمایت قرار گرفته و در اولویت مدیریت شهرستان لحاظ شود، افزود: در این مهم هم افزایی دستگاه‌ها برای استفاده بهینه جوانان از امکانات موجود می‌تواند گام مؤثری در این زمینه قلمداد شود.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه دیگر گام بعدی برای تحقق اهداف فوق کمک به توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان است، ابراز داشت: تکمیل طرح‌های ورزشی باید شتاب گیرد تا زمینه استفاده جوانان از این فضاها فراهم شود.

همتی تصریح کرد: هیئت‌های ورزشی و نهادهای فرهنگی می‌توانند با برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی به کشف استعدادها و تقویت سرمایه انسانی دیگر گام در راستای اهداف فوق را برداشته و به توسعه شهرستان کمک کنند.

وی افزود: سمن‌ها و تشکل‌ها نیز روی دیگر این ماجرا هستند که می‌توانند در جلب مشارکت مردمی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی نقش مهم داشته باشند.