به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی در دیدار و گفتگویی با کارکنان مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی به تبیین اهمیت فعالیت و اقدامات این مرکز و ارائه دیدگاه‌هایی در خصوص بهبود عملکرد و رویکردهای آینده پرداخت.

وی با تاکید بر اهمیت داده‌ها و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌های سازمانی تاکید کرد: داده‌ها به تنهایی معنایی ندارند، بلکه جمع‌آوری، پردازش و تحلیل آنها ذیل یک مرکز واحد می‌تواند زمینه ساز تولید اطلاعات دقیق و دستیابی به دانشی ارزشمند برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح وزارتخانه و مصرف بهینه منابع و بودجه باشد.

به گفته وی، یکی از چالش‌های اساسی در فرآیند جمع‌آوری داده‌ها، نه در حوزه فنی، بلکه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نهفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاریخچه حوزه آمار از ابتدای تأسیس وزارتخانه، نقش آن را در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها، نقشی پیشران و راهبردی دانست.

رضوی در ادامه افزود: با تغییرات ایجاد شده در عصر دیجیتال، باید با تغییر رویکردها و افزایش اثرگذاری اقدامات و فعالیت‌ها به سمت ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان حرکت کرد.

وی ضمن اهمیت شناسایی مزایای درک شده و قابل انتظار توسط ذی‌نفعان، بر ارائه این مزایا به ذی‌نفعان تاکید کرد.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و ارائه گزارش‌های صحیح و دقیق تصریح کرد: باید بازخوردهای به موقعی از وضعیت برنامه‌ها در واحدهای مختلف ارائه شود.

رضوی از همکاران این حوزه خواست در جهت بهبود عملکرد و ایجاد امید به آینده تلاش کنند چرا که با کار گروهی، تلاش و همدلی می‌توان به اهداف سازمانی دست یافت و آینده بهتری را رقم زد.