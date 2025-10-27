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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

جزئیات تصادف دو دانش آموز قشمی اعلام شد

جزئیات تصادف دو دانش آموز قشمی اعلام شد

بندرعباس- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قشم گفت: در پی برخورد یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ با موتور پاکشتی ۲ دانش‌آموز پایه اول و سوم مقطع ابتدایی شهر طبل جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی رسول زاده اظهار کرد: این تصادف ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه امروز پس از پایان مدرسه این ۲ دانش آموز و هنگام بازگشت آنان به منزل در مسیر شهر طبل به سمت سلخ جزیره قشم مقابل سوپر مارکت عالی رخ داد.

وی ادامه داد: کامیون یادشده با ۲ دانش آموز به نام‌های محمدحافظ و مهرابه رادمنش برخورد کرد که با کمال تأسف هر دوی آنان در دم جان باختند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قشم توضیح داد: ۲ دانش آموز فوت شده طبلی در سانحه امروز تصادف از مدارس حضرت ابراهیم (ع) ۲ و هاجر (س) یک شهر طبل در منطقه شهاب جزیره قشم خواهر و برادر بوده‌اند.

سرهنگ رسول زاده اضافه کرد: راننده این کامیون پس از به زیر کشیدن موتور پاکشتی این ۲ دانش آموز از حرکت باز ایستاده و در لحظات اولیه این حادثه به دلیل ترس از صحنه دلخراش از محل متواری شد.

وی گفت: هنوز علت حادثه به درستی مشخص نیست و در دست بررسی است.

کد مطلب 6636507

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