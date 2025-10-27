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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۳

اونس طلا به کانال ۳ هزار دلاری سقوط کرد؛ افت قیمت در کمین طلای داخلی

اونس طلا به کانال ۳ هزار دلاری سقوط کرد؛ افت قیمت در کمین طلای داخلی

خوشبینی به توافق تجاری آمریکا و چین جذابیت طلا را به عنوان دارایی‌های امن کاهش داد و اونس طلا در آخرین ساعت معاملات، با افت ۳ درصدی به کانال ۳ هزار دلاری بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جهانی طلا در شامگاه دوشنبه و در ساعات پایانی معاملات امروز با افت بیش از ۲.۹۵ درصدی به حدود ۲۹۹۰ دلار در هر اونس رسید و در مقطعی حتی تا سطح ۲۹۷۰ دلار نیز عقب‌نشینی کرد؛ افتی که در پی پیشرفت مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین رقم خورد و موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شد. این کاهش، ادامه روند نزولی جمعه گذشته و پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر محسوب می‌شود.

بنا بر این گزارش در پی دو روز مذاکرات فشرده در مالزی، مقامات ارشد آمریکا و چین به توافق اولیه‌ای در زمینه کنترل صادرات، مقابله با فنتانیل، خرید محصولات کشاورزی و تعرفه‌های حمل‌ونقل دست یافتند. قرار است جزئیات این توافق، اواخر هفته جاری در دیدار دونالد ترامپ و شیء جین‌پینگ در کره جنوبی نهایی شود.

پیشرفت در این گفت‌وگوها، فضای خوش‌بینی در بازارهای جهانی را تقویت کرده و موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

این گزارش حاکی از آن است که هم اکنون و با توجه به موارد فوق، کماکان بخشی از توجه سرمایه‌گذاران اکنون به نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی معطوف است؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود فدرال‌رزرو آمریکا در واکنش به داده‌های ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. در مقابل، احتمال آن می‌رود بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن نرخ‌های خود را بدون تغییر حفظ کنند.

شایان ذکر است با وجود افت اخیر، طلا از ابتدای سال میلادی تاکنون بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است؛ رشدی که ناشی از تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، انتظارات کاهش نرخ بهره در آمریکا، افزایش خرید بانک‌های مرکزی و تداوم ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بوده است.

کد مطلب 6636640
علی فروزانفر

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آره، ما الان تو کمین هستیم! ولی وقتی طلای جهانی دوباره بالا رفت، از کمین خارج میشیم! جالبه! نه؟

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