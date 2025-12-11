بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، بانک مرکزی آمریکا شب گذشته اعلام کرد که نرخ بهره در این کشور را برای سومین بار پیاپی کاهش داده و به ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد رسانده است.

در بیانیه این بانک آمده است که در راستای تحقق اهداف و در سایه تغییر در موازنه شاخص‌های ریسک، کمیته فدرال بازار آزاد تصمیم گرفت تا نرخ بهره را ۰.۲۵ کاهش دهد.

قرار است اواخر ماه ژانویه سال آینده نشست بعدی مقامات بانک مرکزی آمریکا برای تصمیم گیری در مورد ادامه روند کاهش نرخ بهره یا تغییر در این رویکرد برگزار شود و نتایج آن در روز ۲۸ ژانویه منتشر شود.

بانک مرکزی آمریکا همچنین پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را نیز در گزارش خود افزایش داده است.