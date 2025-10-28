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۶ آبان ۱۴۰۴، ۷:۱۸

ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران

ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۸ دوربین ثبت تخلف سرعت سیار «رادارگان» در بزرگراه‌های تهران طی ۷ ماه گذشته سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار تخلف سرعت را ثبت کردند.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد دوربین‌های ثبت تخلف سرعت سیار بکارگیری شده در بزرگراه‌های پایتخت گفت: این تجهیزات طی ۷ ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار تخلف سرعت غیرمجاز را ثبت کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به نقش مؤثر فناوری در ارتقای ایمنی ترافیک شهری، اعلام کرد: در حال حاضر ۸ دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت سیار در بزرگراه‌های تهران بکارگیری شده‌اند.

وی افزود: دوربین‌های ثبت تخلف سیار از نوع پرتابل و هوشمند هستند که به صورت اختصاصی برای کنترل سرعت طراحی شده‌اند. این دوربین‌ها با دقت بالا، سرعت لحظه‌ای خودروها را اندازه‌گیری کرده و در صورت تجاوز از حد مجاز، تخلف را به صورت خودکار ثبت و به سامانه مرکزی پلیس راهور ارسال می‌کنند.

سردار موسوی پور با تأکید بر اینکه این دوربین‌ها فقط در بزرگراه‌ها بکارگیری شده‌اند، گفت: هدف از نصب این تجهیزات، کاهش سرعت‌های غیرمجاز، پیشگیری از تصادفات شدید و ارتقا نظم ترافیکی در مسیرهای پرتردد پایتخت است. خوشبختانه با بهره‌گیری از این فناوری، شاهد کاهش نسبی تخلفات سرعت در برخی مسیرها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: تمامی تخلفات ثبت‌شده توسط این دوربین‌ها به صورت پیامک برای مالک خودرو ارسال می‌شود و رانندگان می‌توانند از طریق سامانه‌های پلیس راهور نسبت به مشاهده و پرداخت جرایم اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پلیس راهور با همکاری شهرداری تهران در نظر دارد تعداد دوربین‌های ثبت تخلف سرعت سیار را افزایش دهد تا پوشش کامل‌تری از بزرگراه‌های پایتخت حاصل شود و کنترل سرعت به صورت هوشمند و بدون نیاز به حضور فیزیکی مأموران انجام گیرد.

سردار موسوی پور در پایان گفت: سرعت بالا شاید چند دقیقه در زمان صرفه‌جویی کند، اما می‌تواند جان‌ها را به خطر بیندازد. رعایت سرعت مجاز، احترام به قانون و توجه به ایمنی، نشانه بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری هر راننده است. بیایید با هم، جاده‌ای امن‌تر بسازیم.

کد مطلب 6636694

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
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      جاده مخصوص چهارراه شیشه مینا،کارخانه شیشه سازی میناصبح ها اوج ترافیک پشت چراغ قرمز،حرکت در جهت خلاف، اتوبان کرج به تهران فاقد مامور وظیفه شناس، ترافیک سنگین ، عدم نظارت ماموران. بزرگراه هاشمی رفسنجانی (شرق به غرب) با وجود مامور که فقط داخل ماشین هستند رانندگی خطرناک مردم.

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