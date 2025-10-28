حسن شمسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه‌های عمومی در تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: گزارش‌دهی شفاف و مستند، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، مانع از شکل‌گیری شایعات و التهاب‌های بی‌مورد در فضای بازار می‌شود.

وی با تأکید بر تأمین کامل اقلام ضروری خانوارها در سطح استان، افزود: هیچ‌گونه کمبودی در حوزه کالاهای اساسی وجود ندارد و روند توزیع تحت کنترل و رصد روزانه بازرسان انجام می‌گیرد.

شمسی‌پور از اجرای طرح‌های ویژه نظارتی در روزهای پایانی ماه و مناسبت‌های خاص خبر داد و گفت: تیم‌های بازرسی به‌صورت فعال در سطح بازار حضور دارند و با تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به همکاری نهادهای قضائی و انتظامی در اجرای گشت‌های مشترک تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای حضور هم‌زمان دستگاه‌های نظارتی در کنار بازرسان صمت انجام شده و این روند با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل صمت استان همچنین از فعالیت سامانه‌های مردمی برای دریافت گزارش‌های تخلف خبر داد و افزود: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۴ یا شبکه‌های اجتماعی اداره کل، موارد تخلف را گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

شمسی‌پور نقش رسانه‌ها را در آرام‌سازی فضای بازار مؤثر دانست و گفت: انتظار داریم رسانه‌ها با انتشار اخبار دقیق و به‌موقع، در کاهش التهاب‌های احتمالی و تقویت آرامش روانی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۹ اکیپ بازرسی شامل ۱۸ بازرس در سطح استان فعال هستند که از این تعداد، ۹ نفر به‌عنوان ناظر افتخاری در فرآیند نظارت مشارکت دارند.