به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از داروخانه‌های شهر خورموج از راه‌اندازی دومین داروخانه شبانه‌روزی این شهر خبر داد و اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی و با پیگیری‌های صورت گرفته، دومین داروخانه شبانه‌روزی شهر خورموج آغاز به کار کرده است.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهداشت و درمان شهرستان در تحقق این مطالبه، بر ضرورت تکریم بیماران و ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم هیچ دارویی در شهرستان با کمبود مواجه شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق، نیازهای دارویی مردم به موقع تأمین و توزیع شود.