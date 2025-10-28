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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۹

فرماندار دشتی: دسترسی مردم شهرستان به دارو تسهیل می‌شود

فرماندار دشتی: دسترسی مردم شهرستان به دارو تسهیل می‌شود

بوشهر- فرماندار شهرستان دشتی از راه‌اندازی دومین داروخانه شبانه‌روزی در شهر خورموج خبر داد و گفت: نباید اجازه دهیم هیچ دارویی در شهرستان با کمبود مواجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از داروخانه‌های شهر خورموج از راه‌اندازی دومین داروخانه شبانه‌روزی این شهر خبر داد و اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی و با پیگیری‌های صورت گرفته، دومین داروخانه شبانه‌روزی شهر خورموج آغاز به کار کرده است.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بهداشت و درمان شهرستان در تحقق این مطالبه، بر ضرورت تکریم بیماران و ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

فرماندار دشتی: دسترسی مردم شهرستان به دارو تسهیل می‌شود

مقاتلی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم هیچ دارویی در شهرستان با کمبود مواجه شود و باید با برنامه‌ریزی دقیق، نیازهای دارویی مردم به موقع تأمین و توزیع شود.

کد مطلب 6636855

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