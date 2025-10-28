به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در بازدید از داروخانههای شهر خورموج از راهاندازی دومین داروخانه شبانهروزی این شهر خبر داد و اظهار کرد: در راستای مطالبات مردمی و با پیگیریهای صورت گرفته، دومین داروخانه شبانهروزی شهر خورموج آغاز به کار کرده است.
فرماندار دشتی با قدردانی از تلاشهای مجموعه بهداشت و درمان شهرستان در تحقق این مطالبه، بر ضرورت تکریم بیماران و ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم هیچ دارویی در شهرستان با کمبود مواجه شود و باید با برنامهریزی دقیق، نیازهای دارویی مردم به موقع تأمین و توزیع شود.
نظر شما