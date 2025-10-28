صالحی: سرعت تکمیل پروژه تالار مرکزی سنندج باید تسریع یابد

‌به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه تالار مرکزی سنندج، ضمن ابراز رضایت از پیشرفت این پروژه، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های فرهنگی نیمه‌تمام تأکید کرد.

وی گفت: پیشرفت پروژه تالار مرکزی سنندج از آخرین بازدیدم در سال ۱۳۹۸ تا به امروز بسیار قابل توجه بوده است و الحمدالله در این مدت، مسیر خوبی طی شده و شاهد پیشرفت مناسبی در این پروژه هستیم.

وی یادآور شد: انتظار از تمام پروژه‌های فرهنگی این است که سرعت اجرایی‌شان افزایش یابد، اما شرایط اقتصادی و بودجه‌ای کشور تأثیرات خاص خود را دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هم‌اکنون وزارت فرهنگ با بیش از ۳۰۰ پروژه ناتمام در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و زیرساختی روبه‌رو است و به‌رغم چالش‌های موجود، این پروژه‌ها برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و اولویت‌های ما در تکمیل آنها همچنان ادامه دارد.

صالحی همچنین به جایگاه فرهنگی استان کردستان و شهر سنندج اشاره کرد و گفت: سنندج به عنوان یک پایگاه مهم فرهنگی و هنری کشور، نیازمند چنین پروژه‌هایی است و استان کردستان به‌ویژه در زمینه‌های فرهنگی و هنری نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند و تالار مرکزی سنندج می‌تواند نقطه عطفی برای ارتقای سطح فرهنگی و هنری این استان باشد.

وی در پایان افزود: این پروژه، به دلیل موقعیت فرهنگی و هنری خاص استان کردستان، از اهمیت بالایی برخوردار است و پس از این بازدید، تأکید خواهیم کرد که تخصیص اعتبار و سرعت پیشرفت آن افزایش یابد تا در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.