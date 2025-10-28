نشست تخصصی بازآفرینی محور خیابان انقلاب و حضرت ولیعصر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی و بازآفرینی محورهای خیابان انقلاب و خیابان حضرت ولیعصر (عج) با هدف ارتقای سیما و منظر شهری و بازتعریف هویت فرهنگی این دو محور تاریخی پایتخت، در محل سازمان زیباسازی شهر تهران برگزار شد.

در این نشست که با حضور اصغر عطایی مدیر پروژه پهنه انقلاب و ولیعصر (عج)، مهدی قربانی معاون امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران، علی صارمی معاون فنی و طراحی شهری سازمان، مدیران زیباسازی مناطق ۲۲ گانه و مدیران امور مناطق سازمان زیباسازی برگزار شد؛ ابعاد کالبدی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این دو محور مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای ساماندهی سیما و منظر شهری، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی دو محور یادشده تاکید شد.

همچنین موضوعاتی نظیر تقویت پیوستگی بصری، بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد فرهنگی و اجتماعی، و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و طراحان شهری به‌عنوان عناصر مؤثر در بازتعریف چهره تهران، از جمله محورهای مورد بحث بود.

به گفته مسؤولان حاضر در نشست، هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد پیوند میان میراث تاریخی و نیازهای معاصر شهروندان و بازنمایی سیمایی پویا، منسجم و هویت‌مند از پایتخت است.