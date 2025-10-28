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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

تأکید وزارت علوم بر اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری

تأکید وزارت علوم بر اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری

رئیس کمیته بهره‌وری وزارت علوم در نخستین جلسه این کمیته به بررسی وظایف مهم بخش آموزش عالی و تأثیر آن بر توسعه کشورها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی پندار، با اشاره به اینکه وظایف این حوزه اغلب نادیده گرفته می‌شود، اظهار داشت: بخش اعظم هزینه‌های آموزش عالی در سطح جهانی توسط دولت‌ها تأمین می‌شود، چرا که این حوزه دارای بروندادهای مثبت برای رشد و توسعه کشورهاست.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خاطرنشان کرد: مدل‌های رشد اقتصادی در گذشته عمدتاً بر پایه رشد جمعیت بنا شده بودند، اما با گذشت زمان، نرخ تشکیل سرمایه و فناوری نیز به این مدل‌ها افزوده شدند.

وی تأکید کرد: فناوری به‌عنوان یک عامل کلیدی در بهره‌وری و رشد اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و با پیشرفت آن، بهره‌وری تمامی عوامل تولید ارتقا می‌یابد.

رئیس کمیته بهره‌وری وزارت علوم همچنین بر اهمیت ویژه فناوری‌های مرتبط با آموزش عالی تأکید کرد و گفت: این فناوری‌ها نقشی حیاتی در افزایش بهره‌وری ملی دارند.

کد مطلب 6636917
زهرا سیفی

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