آمریکا دچار افول هنجاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سیاست و روابط بین‌الملل در دوران افول آمریکا در سومین همایش بین‌المللی افول آمریکا در محل لانه جاسوسی سابق برگزار شد.

در این نشست ثمانه اکوان کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه درباره افول آمریکا بحث‌های متعددی شده و ابعاد مختلفی نیز دارد، گفت: آمریکا درست است که در زمینه‌های متعدد دچار افول شده ولی نکته مهم افول هنجاری آمریکاست.

وی افزود: آمریکا توان هنجارسازی خود را از دست می‌دهد و قدرت‌های جدید، هنجارهای خود را به عنوان جایگزین به دنیا تحمیل می‌کنند و کشورهای دیگر از این هنجارها تبعیت می‌کنند.

اکوان با بیان اینکه آمریکا دیگر امکانات قبل را به متحدینش و کل جهان نمی‌تواند ارائه دهد و ممکن است بعد از مدتی صدایش به عنوان کشوری هنجارساز شنیده نشود، اظهار کرد: جنگ اوکراین نشان داد وقتی یک هژمون نتواند متحدین خود را علیه روسیه متحد کند نشان دهنده یک افول هژمونیک است. برخی کشورهای جنوب جهانی حتی تحریم‌های بین‌المللی را علیه روسیه اجرا نکردند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: حمایت آمریکا از نسل کشی در غزه در برابر شعار و هنجار مبارزه با تروریسم باعث تکثر هنجاری در جهان می‌شود. افول آمریکا مستقیماً منجر به افول جامعه‌پذیری بین‌المللی می‌شود و باعث ایجاد الگوهای جدیدی می‌شود که در عرصه اقتصادی چین و در زمینه‌های نظامی امنیتی شاهد روسیه هستیم.

رفتار ترامپ تشدید کننده افول آمریکا است

ابوالفضل عمومی دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در این پنل با بیان اینکه افول غیر از فروپاشی و شکست است و اولین برداشت من از افول این است که افول نسبی نیست و به معنای خیزش عوامل دیگر کنار آمریکا و سهم‌خواهی قدرت‌های نوظهور است، گفت: قطبیت داخلی آمریکا و شکاف اجتماعی در این کشور نکته حائز اهمیت است و جامعه آمریکایی الان به دو قله مختلف نزدیک شده است و نظرسنجی‌ها حاکی از این است که جامعه آمریکایی از وجوه اشتراکی فاصله می‌گیرد و مفاهیم متعددی چون مهاجرت و جهانی شدن و… ظهور و بروز پیدا می‌کند.

وی افزود: آمریکا امروز در مقایسه با سایر کشورها در بسیاری از شاخص‌های چون بنادر و دریانوردی به رتبه ۱۳ جهان رسیده و حتی خود را به قدرت‌هایی چون چین داده است. شهروند آمریکایی در ترندهای مختلفی در تیک تاک به بیانی می‌گویند زندگی من آن زندگی سابق نیست و رشد بحران بدهی از نشانه‌های دیگر این افول است.

عمویی با بیان اینکه آمریکا در بعضی وجوه قدرت پیشرو و جلودار است که یکی از آنها تولید علم و فناوری است و باید بدانیم افول آمریکا به معنای حذف آمریکا نیست، تصریح کرد: تا موقعی که دلار موقعیت خود را به عنوان ارز رایج بین‌المللی حفظ می‌کند، نشان می‌دهد که در میان مدت و بلندمدت همچنان آمریکا را به عنوان بازیگر مؤثر خواهیم داشت.

عمویی با تاکید بر اینکه هم برآمدن ترامپ واکنشی به افول آمریکاست و هم نوع رفتار ترامپ تشدید کننده این افول است، بیان داشت: ترامپ در دوره اول و دوم خود حتماً بخشی از شاخص‌های اقتصادی را به سمت مثبت حرکت می‌دهد و برخی ناترازی های کلان اقتصاد آمریکا را مدیریت می‌کند ولی این بخشی از یک روند کلان است و در ازای آن و برخی اختلاف‌ها به هنجارسازی آمریکا در عرصه بین‌الملل ضربه میزند و این باعث افول آمریکا می‌شود.

نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه پیامد جنگ اوکراین در محیط بین‌الملل افزایش قطبیت بود و حامیان روسیه کنار هم شدند و اروپا به آمریکا نزدیک‌تر و وابسته‌تر شد و فروش سوخت و سلاح آمریکا را افزایش داد، گفت: افول در داخل آمریکا بازتاب‌هایی دارد و در رویکردها و سیاست‌های آمریکایی‌ها نیز قابل مشاهده است.

ترامپ انتخاب ساختار اجتماعی آمریکا نیست بلکه انتخاب ساختار سیاسی آمریکاست

ابراهیم متقی استاد روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این پنل یا بیان اینکه باید ببینیم امروز در چه شرایطی به سر می‌بریم، گفت: شاهدیم ترامپ امروز اساس سیاست خود را بر اساس صلح سازی از طریق قدرت قرار داده است و این بازیگر وارد جنگ‌های مرحله‌ای و ساختاری می‌شود. بحث ترامپ ایجاد معادله قدرت از طریق نظامی‌گری است.

وی افزود: ترامپ انتخاب ساختار اجتماعی آمریکا نیست بلکه انتخاب ساختار سیاسی آمریکاست و مهندسی قدرت انتخابات ریاست جمهوری است. هدف انتخاب ترامپ این است که مجموعه‌هایی که نگاه ناسیونالیستی دارند میگویند در وضعیت افول قرار داریم و افول یک امری درونی برای آمریکاست.

متقی ادامه داد: ترامپ می‌خواهد بگوید من از قدرت مازاد و مزیت نسبی آمریکا یعنی نیروی نظامی برخوردار هستم ولی با این‌روند به‌گونه‌ای تدریجی آمریکا در وضعیت افول قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ترامپ می‌خواهد اجبارش را اعمال کند ولی در فضای اقناع قرار ندارد، گفت: الگوهای رفتاری ترامپ معطوف به کنش موازنه نیست بلکه می‌خواهد نوعی مافوق قدرت را ایجاد کند چون قدرت‌های بزرگ دچار یک تراژدی هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تشریح کرد: الگوی رفتاری ترامپ به همانگونه ای است که سیاست‌های تهاجمی‌اش را در یکسال اولی ریاست جمهوری می‌تواند به نتیجه برساند ولی این سیاست شکنندگی ایجاد می‌کند، چون هژمونی باید مبتنی بر موازنه سازی باشد.