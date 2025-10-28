به گزارش خبرنگار مهر، اسد مجید خان دبیرکل اکو در حاشیه چهارمین نشست وزرای کشور اکو در نشست خبری اظهار کرد: از همکاری وزیر کشور ایران با دبیرخانه اکو سپاسگزارم. این نشست که پس از وقفه ۱۵ ساله برگزار شد نشست موفقی بود و از مشارکت همه اعضا حتی افغانستان در این نشست استقبال می‌کنیم و این نشان دهنده علاقه منطقه برای برقراری نظم و قانون و پیشگیری از جرایم سازمان یافته است.

وی افزود: با صحبت‌های وزیر کشور ایران راجع به فعالیت‌هایی که در سطح منطقه دارد موافقم و آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران هم بر موضوع تعاملات صلح‌آمیز همسایگان تاکید کردند و این -اجلاس- می‌تواند محملی برای رسیدن ایران به این اهداف باشد.

دبیرکل اکو اظهار کرد: در ماه ژوئن هم نشست وزرای ترابری را داشتیم و امروز چهارمین نشست وزرای کشور برگزار شد. اعلامیه‌ای که با وزرای کشورهای عضو اکو تنظیم کرده می‌تواند راهنمای ما برای آینده باشد و پیشگیری از جرایم را به منصه ظهور برساند.

مجید خان گفت: مهمترین نتیجه این نشست می‌تواند این باشد که نشان دهد چقدر تقاضا و تاکید منطقه برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه انتظامی و پیشگیری از جرایم وجود دارد. در این نشست تاکید بر این شد که باید جلسات در سطح وزرا به صورت منظم برگزار شود. همچنین باید برای امور امتداد و پیشگیری از جرایم رابط‌هایی در کشورها مشخص شود.

دبیرکل اکو ادامه داد: تبادل اطلاعات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در رابطه با استفاده از فناوری‌های نوین مورد تاکید اعضای نشست امروز اکو قرار گرفت. به طور مشخص در راستای مبارزه با جرایمی که با هوش مصنوعی کار می‌کنند، همچنین داشتن مکانیزم‌هایی برای مدیریت و امنیت مرزها و همکاری با سازمان ملل و سازمان‌های تابعه این سازمان مورد توجه در نشست امروز بود.