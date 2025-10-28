  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی

نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور توضیحاتی درباره پرونده پژمان جمشیدی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده پژمان جمشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در برخی از خبرها مطرح شده که در پرونده‌های مربوط به ایشان، بحث تجاوز مورد تأیید پزشکی قانونی قرار گرفته است. باید توجه داشت که بعضاً افراد غیرمسئول، نظرات شخصی خود را از زبان پزشکی قانونی بیان می‌کنند که این صحیح نیست.

وی ادامه داد: هموطنان عزیز مستحضرید که در حوزه اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضائی، پزشکی قانونی تنها بخشی از فرایند رسیدگی است و ما به عنوان یک دستگاه علمی-تشخیصی، اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر نمی‌کنیم.

مسجدی ادامه داد: اطلاعات و نظر کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً در اختیار دستگاه قضائی و قضات قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، کارشناسان ما در جلسات قضائی حضور یافته و گزارش‌های علمی خود را ارائه می‌کنند. بنابراین هیچ‌گونه مراجعه یا اطلاع‌رسانی عمومی از سوی پزشکی قانونی درباره جزئیات پرونده صورت نمی‌گیرد.

کد مطلب 6637011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      106 46
      پاسخ
      نظربنده هم همینه اما اگرتقلب درکار نباشد چراجواب پزشکی تاامروز گزارش نشده چقدرباید طول بکشد
      • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
        45 12
        متخصصی؟
      • Irani IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
        70 12
        دست از توهم برنمی‌دارید!؟ تقلب!!!!!!! همین که پزشکی قانونی اسیر فشار و پول و رسانه نشده و حقیقت رو افشا کرده جای تقدیر و تشکر داره🙏
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      105 14
      پاسخ
      اگه جواب پزشک قانونی مثبت باید مجازات بشه نه اینکه سرشو بپوشن
    • داود US ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      59 71
      پاسخ
      باید قصاص شود
      • مریم IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
        97 18
        قصاص چی...مگه جرمش اثبات شده،چرا عادت دارید چرت وپرت بگید
      • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        35 3
        چه بیماری داری؟
      • محمد IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        52 7
        تو هنوز معنی قصاص و فرقش با اعدام و نمیدونی پس سکوت شایسته تره ،
      • تارا IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
        67 7
        دیده را نمیشه گفت ، وای بر شنیده ، کسایی که راحت قضاوت می‌کنند مگر حین ارتکاب جرم آنجا بودند ، شما رو به خدا قضاوت نکنید در مورد هیچ چیز وهیچ کس ، از خدا بترسید ، کارمای قضاوت ناحق به زندگیتون برمیگرده ، اون وقت یه روزی یه جایی مورد قضاوت ناحق از طرف دیگران قرار میگیرید . چه در مورد پژمان وچه درمورد اون خانم قضاوت نکنید فقط خدا میدونه
      • محمد IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
        5 3
        تو نمیدونی قصاص چیه چرا میگی باید قصاص بشه
    • ایرانی IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      186 53
      پاسخ
      برای آقای پژمان جمشیدی مافیای سینما پاپوش دوختند تا او را تخریب کنند دلیل آن هم روشن است چون او اخیرا سوپراستار فیلم‌های زیادی شده و عده ای چشم دیدن پیشرفت ایشان را ندارند
      • بنده ی خدا IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
        69 89
        چه پاپوشی؟ مگه کی و چه شخص مهمیه جمشیدی ؟ چرا پاپوش برا گنده ترها ی سینما که جمشیدی ناخن کوچیکشونم نمیشه ندوختند..... ؟؟ خودتون گول نزنید ....
      • ایرانی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
        62 22
        در جواب به بنده خدا باید گفت دشمن همه افراد یکجور نیستن برخی فقط دنبال ایجاد حاشیه برای طرف مقابل اند برخی اخاذی ک در مورد جمشیدی مهم نیست بزرگترش وجود داره یا خیر مهم اینکه در چند سال اخیر در بیشتر فیلمها حضور داره و جزو پردرآمدترین افرادیه ک اتفاقا به گفته نزدیکان و دوستانش خیلی راحتر میشه گولش زد و از احساساتش سو استفاده کرد
      • آرین IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
        39 54
        من که وقتی دیدم به سینما آمد تعجب کردم وچون بازیکن فوتبال بود نتوانستم اورا بعنوان بازیگر قبول کنم فکر میکردم فیلمها از حالت طبیعی خارج میشود وبه هیچ عنوان نتوانستم خودم را به تماشای فیلمی که بازی کرده باشه راضی کنم هرگز فیلمی از او تماشا نکردم
      • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        33 9
        شما را بخدا این‌قدر همدیگه رو قضاوت نکنید. یعنی تنها مشکل ما زندگی پژمان جمشیدی هستش ؟؟
      • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
        0 0
        دقیقا
    • شهروند IR ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      54 15
      پاسخ
      سخنگو پزشک قانونی برای مردم هم درک و شعور در نظر بگیر قطعا که شما باید جواب درخواست تشخیص آزمایش را به شاکی اعلام کنید خواه خود پزشک قانونی مستقیم یا خواه از طریق دادسرا و دادگاه . لذا قطعا انتشار گزارش قانونی از طرف شاکی رسانه ای میشود.
    • ناشناس IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      73 7
      پاسخ
      اگر پزشک قانونی چیزی نگفته پس چراشاکی درهم رسانه ها جواب پزشک قانونی رومثبت دونسته وپژمان جمشیدی رو داره خراب می‌کنه اینجا باید عدالت برقرار بشه وپزشک قانونی جواب درست رودراختیاررسانه هاقراربده
    • ععلی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      49 10
      پاسخ
      پزشکی قانونی روال قانونی رو درست داره میره و درصورت برائت متهم حق شکایت و اعاده حیثیت براش موجود میشه پس این به خود پژمان مربوطه که درصورت تبرئه اعاده حیثیت کنه
    • ه IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      36 7
      پاسخ
      خدا را شکر یه چیزی هست که مسخره نشده و تابع نظم و قانون خود است حداقل همین هم حفظ شود و عوامزده نشود خوب است .
    • قنبری IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      39 5
      پاسخ
      قضاوت سخت است فقط قانون
      • فرشاد IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
        10 30
        قصاص
      • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
        19 56
        باید اعدامش کرد
      • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
        5 0
        من اصلا نظری را جع به این پرونده ندارم چون ربطی هم به من نداره مملکت قانون و دادگاه داره . اصلا به شما چه که راسته یا دروغه ؟ شما که معنی کلمه قصاص را نمی‌دانید چکاره‌اید . یکی‌میگه چون مردم را می‌خنداند پس بیگناهه . یکی میگه اصلا بهش نمی‌خوره ، یکی میگه من میدانم او این‌کار را نکرده !!! مگر شما امتحانش کردید که میگید نمی‌توانه ؟ پس‌هرکی دلقک بازی در آورد بیگناهه . لابد میخواید بگید جای فوتبالیست سابق و بازیگر کمدی زندان نیست . به کار خودتان برسید . فضولی بده .
    • گلساری IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      46 16
      پاسخ
      انشاالله که ختم به خیر خواهدشد؛ آقای جمشیدی از هنرمندان خوب ایران هست، مردم با سریالها، و فیلمهای جذاب آقا پژمان خاطره دارند خواهشن کسب نسجیده قضاوت یاخدای نکرده توهین واهانت نکنند
      • سیروس IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        20 29
        به ناموس مردم تجاوز کنه که مردم خاطره دارن این آقا پرونده دومش هست اگه نمیدونی بدون
    • منصوره IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      48 12
      پاسخ
      بنظر من کلمه تجاوز اصلا درست نیست . البته برای پژمان جمشیدی . شاید رابطه باشه . که وقتی طرف به نیاتش نمی‌رسه از کلمه تجاوز استفاده میکنه که طرفشو مغلوب کنه
      • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
        1 0
        درسته
    • فقی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      19 7
      پاسخ
      سخنگوی پزشک قانونی گفته نتیجه را در اختیار افراد قرار نمی‌دهند شاکی و متهم هم جز افراد هستند.دادگاه از پزشک قانونی درخواست می‌کند و جواب هم به دادگاه ارائه می‌شود و قاضی تشخیص می‌دهد کی علنی کند.
    • ناهید IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      39 24
      پاسخ
      سلام پژمان جمشیدی بیگناه ست تهمت این خانم فقط میخواد آبرو این هنر مند رو ببره این هم بدستور دشمنان
    • IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      30 4
      پاسخ
      شاکی در کار نیست مساله جای دیگه است چرا حالا چرااین موقع چرا ممنوع الخروج نشده
    • رامین IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      6 4
      پاسخ
      قصاص چی بشه وقتی طرف بهش رضایت بده یا کاری نداشته باشه ربطی به قانون نداره. میتونه بگه ما همدیگرو میخوایم
    • فرهام IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      12 2
      پاسخ
      چقدر فضول نداریم
      • ایرج IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        13 3
        دمت گرم...کلا عادتمون شده این فضولی...حالا یکی در مورد خودمون اینجوری کنه،واویلاست..
    • زمانی IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      20 6
      پاسخ
      سلام خدمت تمامی کارکنان زحمت کش پزشکی قانونی و سلام خدمت همه هموطنان،ضمن تشکر از زحمات بی دریغ این نهاد،لطفا سعی کنیم شخص یا اشخاصی ر و زود قضاوت نکنیم شک نداشته باشیم دستگاه قضایی بدون دلیل.وبررسی هیچگاه قضاوت نکرده و نخواهد کرد آبرو یه شخص چیز کمی نیست برا هردو طرف پرونده پس با کمی صبوری نتیجه مشخص اعلام میشه،زنده باد ایران و ایرانی،زنده باد رهبری
    • عباس IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      36 9
      پاسخ
      این بنده خدا بعد چند وقت ارتباط دوست دختر و دوست پسر بودن باهم . دیده این ارتباط به ازدواج ختم نمیشه . شکایت کرده که به من تجاوز شده . از این مسائل تو جامعه زیاده ولی دیده و شنیده نمیشه .
    • ناشناس IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      20 11
      پاسخ
      تجاوز وقتی به کار میرود که،آن شخص مقابل یا سن کمی داشته باشد که قدرت دفاع و تشخیص رو ندارن ،یا به زور و کتک،اما در سن این خانم حتما به رضایت خودش بوده والان برای پول و آبروی جمشیدی کیسه دوخته،این دیگه یک نوع شگرد جدیده که به این روش با آبرو و زندگی دیگران بازی می کنند،اگر هم این حرف ثابت بشه که جمشیدی به این خانم دست درازی کرده پس با رضایت بوده و باید هر دو در ملا عام شکنجه بشن
      • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
        0 0
        وقتی جواب پزشک قانونی که از زبان وکیل شاکی مطرح شده آثار کبودی و ضرب وجود داره ، یعنی به زور نبوده؟ آقای دانشمند؟
    • کریم صابر IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      4 3
      پاسخ
      قضاوت؟؟؟؟؟؟ چقدر،،،راحتید، تعطیلی وجدان.
    • کهنه سرباز IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      5 12
      پاسخ
      در رابطه با جریان این هنرپیشه! چقدر زود دیر میشه؟
    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      12 25
      پاسخ
      اون مجازات نمیشه چون پول داره. بیچاره اون دختره
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      24 2
      پاسخ
      قضاوت نکنید نه پژمان رو نه خانم خدا عالم است پس قضاوت نکنید که گریبان قضاوت شوید خدا عالم هست قضاوت بی جا جا مساوی با حق الناس
    • مهرسا IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      20 4
      پاسخ
      چرا عادت کردید همه جا دخالت کنید نظر بدید از خدا بترسید.دنیا دوروز وقت برای حلالیت نیست
    • زهره IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      17 2
      پاسخ
      به خدا ک حق اناس میففته گردنتون یکم دور اندیش باشید و فکر کنید این اتفاق برای برادر خودتون افتاده باز اینقدر زود قضاوت میکنید ابروی مردم رو ریختن خوب نیست یکم وجدان داشته باشیم
    • مهدی IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      11 5
      پاسخ
      بی گناه است مافیای سینمای ایران تحمل ندارند یک بازیکن بیاد برتر از اونا باشه خاطر نشان باشید اینم به کوری چشم دشمنان پشت سر میگذارد پژمان هرروز پیش ما محبوبتر وعزیزتر میشه من خودم ده ماه یک مریضی سخت گذروندم اون آنقدر منو مثل این قضیه اذیت نکرد به هر قیمتی با آبروی مردم بازی نکنید دنیا ازش اینهمه نامردی نداره
    • محمد IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      10 1
      پاسخ
      ملت شریف ایران پژمان جمشیدی وشاکیه پرونده اش افراد مستقل ویک انسانند وانسان ممکن خطاست جز خدا کسی از دل افراد باخبر نیست بهتر نیست به کارهای خودمون بپردازیم
    • IR ۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      26 9
      پاسخ
      پژمان جمشیدی هرگز نمیتونه اینکارو کرده باشه هرگز باور نکردم ونمیکنم برای چی باید دست وپای کسی رو ببنده؟?!¡!¡!!!! همه دوستش دارن ایشون باهنری که داره دل مردم شاد میکنه نمیتونه با آبروی خودش .خانواده ش و مردم بازی کنه هرگز هرگز خیلی دلم سوخت براش خدا کمکش کنه خدای مابزرگه
    • قاسمی IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      10 10
      پاسخ
      لطفاً به این بازیگر خوب توهین نکنید.چون همه را شاد میکرد وخوب بود حسودان میگن بد هست.اما پژمان جمشیدی پیروز است.میبینید.😝
    • بهرام زمانه IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      6 0
      پاسخ
      ملت بزرگ ایران یاد بگیریم هم دیگر قضاوت نکنیم شاید قضاوت ما باعث اتفاق ناگواری تری بشه بیایم رو به روی هم نیستیم کنار هم ببینیم به هم دیگر نخندید باهم بخندیم آن زمان هست که یک جامعه پیشرفت میکنه
    • ها IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      4 2
      پاسخ
      آیا رفتن پژمان جمشیدی به کانادا صحیح هست یا این خبر کذب هست؟
    • فرید IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      2 1
      پاسخ
      آخرش نفهمیدیم جریان پژمان جمشیدی را.قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را
    • راوندی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      4 1
      پاسخ
      دوربینهای مستقر در محل تردد و در آپارتمان بخوبی صحت قضیه را افشا میکنند و نیاز زیادی به مدارک دیگر نیست . البته بطور حتم داخل آپارتمان هم باید دوربین وجود داشته باشد که میتواند مورد بررسی قرار گیرد .‌البته پلیس در درجه اول دنبال دوربینها میرود و اینکه با توجه به اینکه اخبار مربوط به این مورد را بررسی کردم و خبری در این زمینه نبود بسیار تعجب کردم ...
    • محمد US ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      2 0
      پاسخ
      اینم حق وحسابشو گرفته
    • امیر ثالثان IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      2 2
      پاسخ
      قضاوت کار خداست
    • محمود IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      2 1
      پاسخ
      شما ها کار و زندگی ندارید
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      افوض آمری الی الله. خوب صحبت کنیم بهتراست
    • مختار IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حتی در مورد قتل صریح هم نظریه پزشکی قانونی را در اختیار حتی خود شاکی نمیگذارند و فقط مقام قضایی اجازه دارد و در صورت ممنوع الخروج بودن به هیچ عنوان نمیتونند از مرز خارج بشند وچه برسه ویزا بگیرند متاسفانه بخاطر نداشتن اطلاعات قضایی یا نداشتن تجربه در مسایل جنایی مردم هر حرفی بشنوند باور میکنند.
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 4
      پاسخ
      آقا فرض محال براین میذاریم که این کار رو کرده اصلا به من وتوچه ربطی داره قاضی پرونده ای بازپرسی وکیلی کارشناس آگاهی چی هستی
    • ایران پیروز IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 4
      پاسخ
      حتی اگه خود پژمان جمشیدی اعتراف کنه که مقصر ولی باز من میگم بی گناه
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 1
      پاسخ
      بهتر بود این قضایای هیچ وقت رسانه ای نمی شد و از طریق دستگاه قضا محرمانه پیگیری می شد
    • علی سکندری سیف الدینی IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام الله اعلم ماندیدیم و قضاوت سخت است و ما قاضی نیستیم که قضاوت کنیم ونظر ما شرط نیست پس چرا ما خودمان را دچار گناه و معصیت کنیم کرد مردی از سخنرانی سوال. گفت حق و باطل چیست ای نیکو مقال گوش را بگرفت گفت این باطل است. چشم حق است یقینش حاصل است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها