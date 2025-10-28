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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

۱۹ سد مهم کشور رو به خشکی است؛ ۵۰ شهر در تنش آبی شدید

۱۹ سد مهم کشور رو به خشکی است؛ ۵۰ شهر در تنش آبی شدید

اصفهان- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت منابع آب ایران با بیان اینکه ۱۹ سد مهم کشور رو به خشکی است، گفت: مشارکت مردمی تنها راه برون رفت از این وضعیت بحرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کیخائی صبح سه‌شنبه در نشست استقرار مدیریت مشارکتی آب‌های سطحی و زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: وضعیت منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و نیازمند توجه و همکاری همگانی است.

سهم یک میلیمتری کشور از بارش‌های سال آبی جدید

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد مخازن سدهای کشور در حال حاضر خالی است، گفت: سال آبی سختی را پشت سر گذاشتیم و برخلاف انتظار، بارندگی‌ها در سال آبی جدید بسیار ناچیز بوده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های هواشناسی میانگین بارندگی کشور در مهرماه تنها حدود یک میلی‌متر بوده و تنها منطقه‌ای که بارندگی قابل‌توجهی داشته استان گیلان بوده که آن هم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

کیخائی تصریح کرد: از تعداد ۲۰۰ سد کشور ۱۹ سد رو به خشکی و در آستانه تنش است و کار سختی پیش رو داریم و زنگ خطری برای مدیریت منابع آبی کشور است.

وی ادامه داد: سالانه حدود پنج میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی برداشت می‌کنیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که حال آب کشور اصلاً خوب نیست.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به سفر اخیر خود به مازندران، ابراز کرد: در استانی که به سرسبزی معروف است، صحبت از خشکسالی مطرح می‌شود و این نشان‌دهنده عمق بحران است.

کیخائی با بیان اینکه ۵۰ شهر کشور در حال حاضر در تنش آبی شدید قرار دارند، گفت: حتی در تهران با مشکل کمبود آب مواجه هستیم در حالی که در پاییز مصرف آب کاهش می‌یابد اما به دلیل نبود بارندگی کافی منابع جایگزین نداریم.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک آب از طالقان به تهران منتقل می‌شود که این راه‌حلی موقت و مُسکن است. در برخی شهرستان‌ها نیز تا ۱۶ ساعت قطعی آب گزارش شده و وزارت نیرو در تلاش است تا با اجرای خطوط انتقال، این مشکل را برطرف کند؛ به بیان دیگر وزارت نیرو چه در پایتخت و چه در نقطه صفر مرزی آبرسانی را انجام می‌دهد.

مدیریت بحران آب نیازمند مشارکت است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: مدیریت بحران آب تنها وظیفه وزارت نیرو نیست و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، قوا و به‌ویژه مردم است.

کیخائی با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای در حوزه آب بدون مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی به نتیجه نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: ما تمام سدها و خطوط انتقال ممکن را ساخته‌ایم اما اکنون باید به مسائل اجتماعی و مشارکت مردمی توجه بیشتری کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق در برخی استان‌ها، گفت: در آذربایجان و اردبیل در حوضه رودخانه ارس شاهد مدیریت مشارکتی واقعی بودیم که نتایج بسیار مثبتی داشت. مردم خودشان مدیریت منابع آبی را بر عهده گرفتند و حتی در مناطقی که برنج‌کاری انجام می‌شد، به کشت محصولاتی مانند پسته و حتی موز روی آوردند که نشان‌دهنده تغییر الگوی کشت و مدیریت صحیح منابع است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت منابع آب ایران با تأکید بر اهمیت مسائل اجتماعی در مدیریت آب، افزود: ما باید با زبان مردم و به دور از آمار و ارقام پیچیده با آن‌ها صحبت کنیم تا همراهی‌شان را جلب کنیم.

کیخائی با اشاره به اینکه در برنامه توسعه هفتم نیز بر مشارکت مردم تأکید شده، اضافه کرد: با توجه به شرایط نامناسب بارندگی در منطقه و حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه، ضرورت دارد که با مدیریت صحیح و همکاری مردم، کشور از بحران کم‌آبی عبور کند.

وی ابراز کرد: امید است روزی برسد که به جای ستاد بحران خشکسالی، کمیته مدیریت سیلاب تشکیل دهیم؛ از همه شما می‌خواهم که با جدیت بیشتری به موضوع مشارکت مردمی توجه کنید زیرا این همکاری می‌تواند در مسیر سخت پیش رو کمک بزرگی باشد.

کد مطلب 6637055

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    نظرات

    • بیگی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      11 0
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      در چنین شرایطی که تغییر اقلیم شرایط خطرناکی پیش روی کشور قرار داده، بعضی مسئولان با هزینه ای سنگین مردم را تشویق به افزایش جمعیت می کنند.
    • IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      2 2
      پاسخ
      درهمه شهرها وروستاها ودرمواقع لازم نمازودعای باران خوانده شود.
    • مجید بهرام بیگی وین اطریش AT ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      تنها راه حل باقی مانده برای حل مشکل آب در کل ایران پروژه آب رسانی ملی «شابیران» است.هر چه دیرتر این پروژه انجام شد وضع بدتر خواهد شد.راهی دیگر نداریم
    • Ata IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      4 0
      پاسخ
      چرا با افزایش جمعیت مخالفت نمیکنید
    • هاشم ولی زاده منتخب برترینها IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      زندگی دردنیامثه همین اخبارتکراریه.ازنظرمن بدنیاآمدن ارزش نداره50سال تکرارومابقیش هم همین.
      • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
        0 0
        🥺🥺 قلبم گرفت
    • اصغر IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      به جای اینکه هر روز مرتب از نباریدن باران و خشک شدن سد ها حرف بزنید بله دنبال راه چاره باشید. چند راه حل ساده ، اخراج پانزده میلیون تبعه افغان از کشور تبادل حق آبه هیرمند و هریرود در مقابل ورود کارگران افغان همانند کاری که ترکیه با عراق در مورد آب دجله و فرات کرد آب. در مقابل نفت انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به مناطق مرکزی جیره بندی آب از همین الان به جای ایشالله و ماشالا و دعا و ....از همین الان شروع کنید
    • IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      3 0
      پاسخ
      تسریع در انتقال آب دائم از دریا های ازاد به مراتب از باروری مقطعی ابرها بهتر است در وحهه بعدی ساخت تصفیه خانه های ثانویه استاندارد کننده پساب فاضلاب برای جریان مصنوعی آب در رودخانه ها و جلوگیری از فرونشست زمین مثلا در اصفهان و... دست روی دست نگذارید کلان شهرها به صورت خاموش قربانی فرونشست خطرناک شده اند تزریق اب از طریق انتقال ازدریا بهترین وپایدارترین وعاقلانه ترین راه نجات ایران از این بحران است اگر عرق ایرانی دارید و ایران برای شما مهم است بسم ا...
    • مهدی IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 2
      پاسخ
      نتیجه مدیریت جهادی

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