۱۹ سد مهم کشور رو به خشکی است؛ ۵۰ شهر در تنش آبی شدید

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کیخائی صبح سه‌شنبه در نشست استقرار مدیریت مشارکتی آب‌های سطحی و زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: وضعیت منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و نیازمند توجه و همکاری همگانی است.

سهم یک میلیمتری کشور از بارش‌های سال آبی جدید

وی با اشاره به اینکه ۶۵ درصد مخازن سدهای کشور در حال حاضر خالی است، گفت: سال آبی سختی را پشت سر گذاشتیم و برخلاف انتظار، بارندگی‌ها در سال آبی جدید بسیار ناچیز بوده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های هواشناسی میانگین بارندگی کشور در مهرماه تنها حدود یک میلی‌متر بوده و تنها منطقه‌ای که بارندگی قابل‌توجهی داشته استان گیلان بوده که آن هم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

کیخائی تصریح کرد: از تعداد ۲۰۰ سد کشور ۱۹ سد رو به خشکی و در آستانه تنش است و کار سختی پیش رو داریم و زنگ خطری برای مدیریت منابع آبی کشور است.

وی ادامه داد: سالانه حدود پنج میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی برداشت می‌کنیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که حال آب کشور اصلاً خوب نیست.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به سفر اخیر خود به مازندران، ابراز کرد: در استانی که به سرسبزی معروف است، صحبت از خشکسالی مطرح می‌شود و این نشان‌دهنده عمق بحران است.

کیخائی با بیان اینکه ۵۰ شهر کشور در حال حاضر در تنش آبی شدید قرار دارند، گفت: حتی در تهران با مشکل کمبود آب مواجه هستیم در حالی که در پاییز مصرف آب کاهش می‌یابد اما به دلیل نبود بارندگی کافی منابع جایگزین نداریم.

وی خاطرنشان کرد: هم اینک آب از طالقان به تهران منتقل می‌شود که این راه‌حلی موقت و مُسکن است. در برخی شهرستان‌ها نیز تا ۱۶ ساعت قطعی آب گزارش شده و وزارت نیرو در تلاش است تا با اجرای خطوط انتقال، این مشکل را برطرف کند؛ به بیان دیگر وزارت نیرو چه در پایتخت و چه در نقطه صفر مرزی آبرسانی را انجام می‌دهد.

مدیریت بحران آب نیازمند مشارکت است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: مدیریت بحران آب تنها وظیفه وزارت نیرو نیست و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، قوا و به‌ویژه مردم است.

کیخائی با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای در حوزه آب بدون مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی به نتیجه نخواهد رسید، خاطرنشان کرد: ما تمام سدها و خطوط انتقال ممکن را ساخته‌ایم اما اکنون باید به مسائل اجتماعی و مشارکت مردمی توجه بیشتری کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق در برخی استان‌ها، گفت: در آذربایجان و اردبیل در حوضه رودخانه ارس شاهد مدیریت مشارکتی واقعی بودیم که نتایج بسیار مثبتی داشت. مردم خودشان مدیریت منابع آبی را بر عهده گرفتند و حتی در مناطقی که برنج‌کاری انجام می‌شد، به کشت محصولاتی مانند پسته و حتی موز روی آوردند که نشان‌دهنده تغییر الگوی کشت و مدیریت صحیح منابع است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت منابع آب ایران با تأکید بر اهمیت مسائل اجتماعی در مدیریت آب، افزود: ما باید با زبان مردم و به دور از آمار و ارقام پیچیده با آن‌ها صحبت کنیم تا همراهی‌شان را جلب کنیم.

کیخائی با اشاره به اینکه در برنامه توسعه هفتم نیز بر مشارکت مردم تأکید شده، اضافه کرد: با توجه به شرایط نامناسب بارندگی در منطقه و حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه، ضرورت دارد که با مدیریت صحیح و همکاری مردم، کشور از بحران کم‌آبی عبور کند.

وی ابراز کرد: امید است روزی برسد که به جای ستاد بحران خشکسالی، کمیته مدیریت سیلاب تشکیل دهیم؛ از همه شما می‌خواهم که با جدیت بیشتری به موضوع مشارکت مردمی توجه کنید زیرا این همکاری می‌تواند در مسیر سخت پیش رو کمک بزرگی باشد.