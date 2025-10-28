معاون استاندار: مدیریت مشارکتی آب در اصفهان مستلزم شفافیت است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز سه‌شنبه در نشست استقرار مدیریت مشارکتی در مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی در شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: برای بررسی موضوع مدیریت آب لازم است ابتدا به مفاهیم بنیادین سیاسی و حکومتی مانند دولت، حکومت و حکمرانی بپردازیم زیرا این سه واژه در گفت‌وگوهای رسانه‌ای و سیاسی ما بسیار شنیده می‌شوند اما هرکدام معنای متفاوتی دارند.

وی افزود: در تعریف کلاسیک دولت به معنای قدرت برتر و نظام سیاسی است که حاکمیت را بر یک سرزمین اعمال می‌کند. دولت مجموعه‌ای از ساختارها، نهادها، باورها و ایدئولوژی‌هایی است که در یک سرزمین تجلی می‌یابد و حاکمیت را شکل می‌دهد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: واژه حکومت به گروهی از مدیران و حاکمان اشاره دارد که این باورها و اهداف را اجرا می‌کنند. در مقابل، حکمرانی به شیوه اداره جامعه و چگونگی اعمال سیاست‌ها و روابط بین نهادها و مناسبات اجتماعی اشاره دارد.

درویشی با تأکید بر ویژگی‌های حکمرانی مدرن گفت: حکمرانی در دنیای امروز باید مشارکتی باشد؛ در گذشته قدرت در نهاد دولت متمرکز بود و مردم تنها موظف به اطاعت بودند اما در دوره مدرن نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌ها و گروه‌های صنفی به‌عنوان بازیگرانی قدرتمند وارد صحنه شده و خواستار مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها هستند.

وی افزود: این مشارکت نیازمند به‌رسمیت‌شناختن ذی‌نفعان، چه به‌صورت عام یعنی مردم و چه خاص مانند تشکل‌های تخصصی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان تصریح کرد: برای تحقق حکمرانی خوب، چند اصل کلیدی لازم است نخست حاکمیت قانون برقرار باشد زیرا قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد یا مورد پذیرش ذی‌نفعان قرار نگیرد، فایده‌ای ندارد.

وی ابراز کرد: در ایران قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر، چارچوب اصلی را تعیین می‌کند و مصوبات مجلس برای انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری‌ها شکل می‌گیرند.

درویشی شفافیت و جریان آزاد اطلاعات را رکن دوم حکمرانی خوب دانست و افزود: بدون شفافیت، اعتمادسازی و مشارکت ذی‌نفعان ممکن نیست.

معاون استاندار پاسخگویی را رکن سوم حکمرانی خوب برشمرد و اضافه کرد: هر نهادی که اختیاری دریافت می‌کند، باید در قبال آن پاسخگو باشد. این اصول در نهایت به کارایی و اثربخشی منجر می‌شود که خروجی آن بهره‌وری و مدیریت زمان‌مند است.

درویشی با اشاره به چالش‌های مدیریت آب در استان اصفهان اظهار کرد: قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از سال ۸۹ بر مشارکت ذی‌نفعان تأکید دارد اما به دلیل نبود روابط مشخص و پذیرش کافی، این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

گفتگو در شرایط بحران آب دشوار اما امکان‌پذیر است

وی با بیان اینکه مدیریت مشارکتی نیازمند گفتگو، اعتمادسازی و توافق با ذی‌نفعان است، افزود: این گفتگو باید با رعایت آئین گفت‌وگو، یعنی شنیدن فعال و به‌رسمیت‌شناختن طرف مقابل انجام شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه اکنون مسئله آب در حوضه زاینده‌رود در شرایط بحران است، اضافه کرد: در شرایط بحران، گفتگو دشوارتر است اما شدنی است. کشاورزان استان اصفهان تجربه و آمادگی لازم برای مشارکت در مدیریت منابع آب را دارند و حتی درخواست مدیریت رودخانه را مطرح کردند.

درویشی تأکید کرد: مدیریت مشارکتی نیازمند سعه‌صدر، پرهیز از استیلاطلبی و کنار گذاشتن تعصبات کارشناسی، قومی یا ایدئولوژیک است و دستگاه‌های حاکمیتی، از جمله استانداری باید از این فرآیند حمایت کنند.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق در دیگر حوزه‌ها، مانند مشارکت خیران در بخش سلامت، گفت: در اصفهان ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد و کشاورزان این منطقه با تجربه زیسته خود به خودبسندگی رسیدند و می‌توانند در مدیریت منابع آب نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: برای موفقیت در مدیریت مشارکتی باید ابتدا در درون سازمان‌ها به باور و توافق جمعی برسیم و این فرآیند نیازمند تمرین و تغییر در رویکردهای سنتی است.

درویشی تاکید کرد: با ایجاد اعتماد و گفتگو با ذی‌نفعان، می‌توان به مدیریت اثربخش و بهره‌ور دست یافت که هم به سود مردم باشد و هم جایگاه نهادهای حاکمیتی را تقویت کند.