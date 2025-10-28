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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

شکاف در راست افراطی هلند؛ نگرانی مسلمانان از پیروزی «وایلدرز»

شکاف در راست افراطی هلند؛ نگرانی مسلمانان از پیروزی «وایلدرز»

انتخابات روز چهارشنبه هلند در حالی برگزارمی‌شود که مسلمانان این کشور، نگران پیروزی حزب گیرت وایلدرزِ قرآن‌ستیز هستند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی با عنوان «خصومت علنی علیه مسلمانان عادی شده است»، نوشت: مسلمانان هلند با نزدیک شدن به انتخابات سراسری این کشور، از افزایش نفوذ راست افراطی و تندتر شدن لحن سیاستمداران علیه مهاجران و اقلیت‌ها نگران هستند.

گاردین با اشاره به هدف قرار دادن مسلمانان، پناهجویان و دیگر اقلیت‌ها توسط سیاستمداران هلندی برای جلب آرا، افزود: انتخابات فردا به آزمونی مهم برای سنجش ارزش‌های دموکراتیک و هویت هلندی تبدیل شده است.

در انتخابات پیشین، حزب آزادی به رهبری وایلدرز با کسب بیشترین آرا، کشور را شگفت‌زده کرد و ائتلاف شکننده‌ای را شکل داد که تنها ۱۱ ماه دوام آورد.

انتخابات روز چهارشنبه هلند در حالی برگزار می شود که اینگرید کونرادی رهبر حزب «جی‌ای‌21» از احزاب راستگرای این کشور از ائتلاف با وایلدرز خارج شد.

براساس گزارش بلومبرگ، انتظار می رود که کونرادی بتواند بخشی از آرای نئومحافظه کاران هلند را از سبد وایلدرز در بیاورد.

کد مطلب 6637120

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