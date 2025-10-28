به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربانعلی ولی‌زاده، صبح سه شنبه در جلسه رزمایش محلات اسلامی اظهار داشت: با توجه به ابلاغ برنامه‌ها و طرح‌های سازمان بسیج مستضعفین و همچنین دستورالعمل‌های صادره از سوی وزیر کشور به فرمانداری‌ها، تصمیم بر آن شد که رزمایش محله‌محور با محوریت مساجد آغاز شود.

سردار ولی‌زاده افزود: هر پایگاه بسیج به عنوان یک محله تعریف می‌شود و امام جماعت مسجد به عنوان امام محله نقش‌آفرینی خواهد کرد. دبیر این ساختار نیز فرمانده پایگاه بسیج خواهد بود.

فرمانده سپاه استان تهران با اشاره به ضرورت تشکیل شورای تحول در محله‌ها گفت: این شورا متشکل از افراد متنفذ، منتخبین و چهره‌های تأثیرگذار محله خواهد بود.

وی ادامه داد: شورای تحول محله‌ها وظیفه شناسایی موانع، مشکلات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های محله را بر عهده دارد و پس از تشکیل این شورا، قرارگاه شهید سلیمانی در سطح محله‌ها شکل خواهد گرفت.

سردار ولی‌زاده در تشریح ساختار قرارگاه شهید سلیمانی گفت: در سطح محله، رئیس و نایب‌رئیس قرارگاه توسط شورای تحول انتخاب می‌شوند و فرمانده پایگاه بسیج به عنوان دبیر قرارگاه فعالیت خواهد کرد. در سطح شهرستان، امام جمعه رئیس قرارگاه، فرماندار جانشین و فرمانده سپاه شهرستان دبیر قرارگاه خواهند بود.

وی افزود: در سطح استان نیز استاندار محترم به عنوان جانشین، سپاه به عنوان دبیر و نماینده ولی فقیه به عنوان رئیس قرارگاه شهید سلیمانی تعیین خواهند شد. با توجه به حضور مقام معظم رهبری در استان تهران، معرفی نماینده ایشان در این ساختار در دست پیگیری است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این رزمایش، ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای مردمی و دولتی برای حل مسائل محله‌ها، ارتقا خدمات اجتماعی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی با محوریت مساجد است. ان‌شاءالله با تشکیل کامل شوراها و قرارگاه‌ها، جلسات گزارش‌گیری و برنامه‌ریزی‌های تکمیلی نیز برگزار خواهد شد