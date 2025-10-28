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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

تردد در شرق پایتخت روان‌تر می‌شود

تردد در شرق پایتخت روان‌تر می‌شود

شهرداران مناطق ۱۳ و ۸ تهران از اجرای طرح اصلاح هندسی در مسیل گلشن‌دوست بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران در این بازدید با تأکید بر اهمیت روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی گفت: هدف ما این است که مردم در رفت‌وآمدهای روزمره راحت باشند و با اجرای درست طرح‌ها، معابر شمال تا جنوب منطقه با کمترین اختلال ترافیکی در دسترس شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: با تعامل صحیح و مدیریت کارشناسی، می‌توان گره‌های ترافیکی موجود را حل کرد و شرایط تردد را برای مردم بهبود بخشید.

این طرح، با هدف اصلاح هندسی مسیر و افزایش مسیرهای خروجی و ورودی منطقه، در حال اجرا است و شهردار منطقه ۱۳ پیش‌بینی کرد که بخشی از این اصلاحات تا دو ماه آینده نهایی شود.

کد مطلب 6637171

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