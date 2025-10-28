به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران در این بازدید با تأکید بر اهمیت روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی گفت: هدف ما این است که مردم در رفت‌وآمدهای روزمره راحت باشند و با اجرای درست طرح‌ها، معابر شمال تا جنوب منطقه با کمترین اختلال ترافیکی در دسترس شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: با تعامل صحیح و مدیریت کارشناسی، می‌توان گره‌های ترافیکی موجود را حل کرد و شرایط تردد را برای مردم بهبود بخشید.

این طرح، با هدف اصلاح هندسی مسیر و افزایش مسیرهای خروجی و ورودی منطقه، در حال اجرا است و شهردار منطقه ۱۳ پیش‌بینی کرد که بخشی از این اصلاحات تا دو ماه آینده نهایی شود.