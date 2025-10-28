شهردار دورود عزل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان دیناری از عزل «محمد لطفی» شهردار دورود با موافقت ۶ عضو شورای شهر خبر داد و گفت: علی رغم درخواست‌های متعدد برای حضور شهردار در صحن شورا برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و حقوق پرسنل، وی حاضر نشد.

وی تصریح کرد: بالاخره شهردار امروز در صحن حاضر شد، اما پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای سوالات و مطالبات نداشت.

سخنگوی شورای شهر دورود بیان داشت: در فروردین امسال، ۱۶ پروژه عمرانی از جمله ۴ پروژه ۵۰۰ تنی قیر برای آسفالت مصوب و مجوز داده شد که شهرداری در فصول بهار و تابستان اجرایی کند، حال اینکه امروز و با وجود گذشت چندین ماه، هیچکدام از این پروژه‌ها را عملیاتی نکرده است.

دیناری با بیان اینکه ۶ نفر از اعضای شورا موافق عزل شهردار دورود هستند، گفت: هم اکنون ایوب بهلولی سرپرست بوده و حمید پاپی برای سمت شهردار معرفی شده است.