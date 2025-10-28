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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

شورای طلاب در ۲۰ مدرسه علمیه خواهران خوزستان تشکیل شد

شورای طلاب در ۲۰ مدرسه علمیه خواهران خوزستان تشکیل شد

معاون آموزش حوزه علمیه استان خوزستان از تشکیل شورای طلاب در ۲۰ مدرسه علمیه در مقطع عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش حوزه علمیه استان خوزستان از تشکیل شورای طلاب در ۲۰ مدرسه علمیه در مقطع عمومی خبر داد.

مریم اشرفی اظهار کرد: این شوراها با هدف بهبود شرایط تحصیلی، ارتقا فضای تعامل و تقویت ارتباط عاطفی میان طلاب و مدیریت مدارس راه‌اندازی شده‌اند.

وی بیان کرد: شورای طلاب می‌تواند به‌عنوان بازوی تصمیم‌ساز مدیر مدرسه، در فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های خلاق طلاب باشد.

معاون آموزش حوزه علمیه خواهران خوزستان ادامه داد: این شوراها ضمن فراهم‌سازی بستر هم‌فکری و هم‌دلی، موجب تقویت حس اعتماد، مسئولیت‌پذیری و ثمربخشی طلاب در پیشبرد اهداف حوزه‌های علمیه خواهران خواهند شد.

اشرفی گفت: تشکیل شورای طلاب، گامی مهم در مسیر تربیت نسل مؤثر و دغدغه‌مند طلبه است که با مشارکت فعال در امور مدرسه، به ارتقا کیفیت آموزشی و فرهنگی کمک خواهند کرد.

کد مطلب 6637207

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