سازمان ملل حمله اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، حمله روز یکشنبه رژیم اسرائیل به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان را بسیار خطرناک توصیف کرد.

دوجاریک گفت: این نخستین بار نیست که به اشکال مختلف مثل نشانه‌گیری با لیزر یا شلیک‌ اخطار، از سوی ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته‌ایم.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای حمله به نیروهای یونیفل را محکوم کرده و یادآور شد که این حوادث پس از چند مورد مشابه در تاریخ‌های اول، دوم و یازدهم اکتبر روی داده است.

یونیفل روز یکشنبه اعلام کرده بود که یک پهپاد اسرائیلی به‌صورت «تهاجمی» بر فراز گشت نیروهایش پرواز کرده و نیروهای حافظ صلح، اقدامات دفاعی لازم برای خنثی‌سازی پهپاد را انجام داده‌اند.

اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای، حمله رژیم صهیونیستی به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: امنیت و سلامت کارکنان و تأسیسات سازمان ملل باید مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت تضمین شود.

گزارش‌ها حاکی است اسرائیل همچنان پنج موقعیت نظامی را در جنوب لبنان اشغال کرده و با وجود آتش‌بس، به‌طور تقریباً روزانه دست به حملات هوایی و توپخانه‌ای می‌زند. روز دوشنبه نیز دو برادر در پی حمله رژیم اشغالگر به روستای «البیاض» در منطقه صور شهید شدند.