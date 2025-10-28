۳ آزادکار ایران فینالیست شدند

گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، امروز از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد آغاز و نمایندگان ایران امروز در ۴ وزن روی تشک رفتند که سه نماینده کشتی آزاد ایران با شکست حریفان فینالیست شدند.



نتایج آزادکاران ایران به شرح زیر است:



در وزن ۴۵ کیلوگرم پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸ بر ۶ از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر ۲ یونگ کیانگ هویانگ از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی طهماسبی موفق به شکست حریف قزاقستانی خود شد و به فینال راه پیدا کرد.



در وزن ۵۱ کیلوگرم آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل امامعلی دولت‌اف حریفی از تاجیکستان را شکست داد و راهی فینال شد.



وزن ۷۱ کیلوگرم امیرمحمد زرین کام در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر صفر آن جلو سالود از فیلیپین را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۳ فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در مرحله نیمه نهایی حریف تاجیسکتانی خود را شکست داد و راهی فینال شد.

سید طاها هاشمی آزادکار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف بکاسیل آسامبک از قزاقستان رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر ۴ به سود حریف قزاقستانی به پایان رسید و نماینده ایران راهی رده بندی شد.

هاشمی در دور اول استراحت داشت و در دور دوم باید به مصاف عبداله قحطان از بحرین می‌رفت اما کشتی‌گیر بحرینی روی تشک حاضر نشد و به همین آزادکار ایران برنده میدان شد و به دور بعد راه پیدا کرد.