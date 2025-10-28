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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

شهادت یکی از ماموران انتظامی در درگیری با اراذل و اوباش در لاهیجان

شهادت یکی از ماموران انتظامی در درگیری با اراذل و اوباش در لاهیجان

لاهیجان- یکی از مأموران انتظامی شهرستان لاهیجان در درگیری با اراذل و اوباش مسلح به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی پیش سروان «میثم علی خواه» در درگیری مستقیم با یکی از اراذل و اوباش مسلح به سلاح جنگی در شهرستان لاهیجان زخمی و قبل از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این درگیری یکی دیگر از مأموران انتظامی نیز از ناحیه دست زخمی و متهم در تیراندازی متقابل پلیس به ضرب گلوله زخمی و در محل حادثه دستگیر و سلاح گرم وی توقیف شد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص جزئیات این درگیری و سوابق متهم، توسط مرجع انتظامی و قضائی در دست انجام است.

سروان «میثم علی خواه» ۳۸ ساله متأهل و یک فرزند دختر ۵ ساله و یک پسر دوساله از وی به یادگار مانده است.

گفتنی است، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امنیت «میثم علی خواه» متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6637470

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      امنیت اتفاقی نیست خدا به دل خانواده اش صبر بده😪

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